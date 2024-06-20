〈財報〉AI點火！埃森哲今年營收展望佳 盤前股價飆近8%

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-20 20:04

資訊科技 (IT) 服務供應商埃森哲 (Accenture) 周四 (20 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，儘管該季營收、獲利略低華爾街分析師預期，但給出亮眼全年營收預測，原因是人工智慧 (AI) 應用日益普及抵消企業支出成長乏力和美元走強影響，提振盤前股價大漲近 8%。

展望未來，埃森哲預估第四季營收介在 160.5 億至 166.5 億美元之間，分析師預期為 165.3 億美元；全年營收估成長 1.5% 至 2.5%，高於分析師預期為年增 1.6%、全年經調整後每股獲利落在 11.85 至 12.00 美元區間，分析師預估為 12.09 美元。

埃森哲是替企業將業務遷移到雲端的首選諮詢和外包服務供應商，一定程度保護其免受企業削減 IT 預算支出影響。與此同時，埃森哲還受惠企業越來越普及採用生成式 AI 實現某些操作自動化，提高生產率並節省成本。

根據財報，埃森哲第三季 (截至 5/31) 營收報 164.67 億美元，略低於分析師預估的 165.48 億美元；淨利報 19.34 億美元，合每股獲利 3.04 美元，低於去年同期的 20.12 億美元或每股獲利 3.15 美元；經調整後每股獲利報 3.13 美元，略低分析師預估的 3.16 美元。

另外，埃森哲第三季預訂量為 210.6 億美元，年增 22%，遠超去同期的 172.5 億美元，其中生成式 AI 的新訂單量超過 9 億美元，全年預訂量總額超過 20 億美元。新預訂量是衡量有支出承諾的客戶合約價值指標。