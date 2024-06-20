〈美股早盤〉輝達股價漲逾3% 提振標普500指數、那斯達克指數走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-20 21:41

截稿前，道瓊工業指數跌近 17 點或近 0.04%，那斯達克綜合指數漲近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.1%。

美股主要指數期貨開盤前繼續走高，交易員在一連串經濟數據中尋找有關聯準會 (Fed) 貨幣政策前景的線索。

經濟數據方面，美國上周初領失業金人數報 23.8 萬人幾乎沒有變化，而前一周的人數大幅上升，在假期和學校假期期間波動往往比較大。另外，美國 5 月新屋開工數量降至 4 年來新低，因為利率長時間居高不下削弱今年初以來房地產行業的成長態勢。

Bespoke Investment Group 表示，一系列經濟數據剛出爐，大多弱於預期。科技股再次引領潮流，不包括輝達 (NVDA-US) 在內的道瓊指數小幅下跌。

Piper Sandler 分析師 Craig Johnson 表示：「標普 500 指數和那斯達克 (Nasdaq) 的看漲態勢依然完好，但近期超買狀況加上廣度不斷惡化，使股市容易受到回檔或修正的影響。」

其他消息方面，英國央行 (BOE) 周四如期利率按兵不動，關鍵利率仍維持在 5.25% 的 16 年新高。不過有更多決策者可能接近支持降息，讓市場對英國央行在夏季結束前降息抱持希望。

對英國央行貨幣政策委員會 (Monetary Policy Committee) 部分委員來說此次決策是「微妙平衡」(finely balanced) 的決定，交易員將該聲明視為英國央行願意在未來幾個月降息的訊號，將 8 月降息的可能性從先前的 32% 上調至 50% 以上。另外市場還將今年預期的降息幅度從先前的 43 個基點上調至 48 個基點。

貨幣市場目前認為，英國央行在 8 月貨幣政策會議上降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性超過 50%，在決策前僅為 32%。交易員也提高今年內降息幅度的預期，幾乎消化了兩次 1 碼的降息行動。

截至台北時間周四（20 日）21 時許：

焦點個股：

埃森哲 (ACN-US) 早盤股價上漲 8.73%，至每股 310.26 美元

資訊科技 (IT) 服務供應商埃森哲 (Accenture) 周四 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，儘管該季營收、獲利略低華爾街分析師預期，但給出亮眼全年營收預測，原因是人工智慧 (AI) 應用日益普及抵消企業支出成長乏力和美元走強影響，提振盤前股價大漲近 8%。

Honeywell(HON-US) 早盤股價上漲 0.21%，至每股 213.31 美元

霍尼韋爾 (Honeywell) 周四表示，已同意以 19 億美元從私募股權公司 Advent International 收購航空航太和國防技術公司 CAES Systems。這項全現金交易是霍尼韋爾近幾個月來第二次收購，意在強化其航空航天技術部門，並調整其業務以專注於自動化、航空和能源轉型等大趨勢。

戴爾 (DELL-US) 早盤股價上漲 4.29%，至每股 155.55 美元

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克日前透露，戴爾與美超微 (SMCI-US) 將為旗下 AI 新創 xAI 打造中的超級電腦供應伺服器機櫃。 他在 X(前推特)發文表示，xAI 建造中的超級電腦需要的半數機櫃，是由戴爾進行組裝。他並在回應一則貼文時透露，另一半機櫃是由「SMC」提供。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23.8 萬人，預期 23.5 萬人，前值 24.3 萬人

美國上周續領失業金人數報 182.8 萬人，預期 181 萬人，前值 181.3 萬人

美國 5 月新屋開工年化總戶數報 127.7 萬，預期 137 萬，前值 135.2 萬

美國 5 月新屋開工年化月率報 - 5.5%，預期 0.7%，前值 4.1%

美國 5 月建築許可月增率初值報 - 3.8%，預期 0.7%，前值 - 3.0%

美國 5 月建築許可年化總數初值報 138.6 萬，預期 145 萬，前值 144 萬

美國 5 月費城聯準銀行製造業指數報 1.3%，預期 4.8，前值 4.5

華爾街分析：

SpotGamma 數據顯示，本周五的季選擇權到期量將是有史以來最大的，以選擇權名義價值計算，將達到 5.5 兆美元。同時，輝達約三分之一看漲選擇權的未平倉合約也將於周五到期。輝達選擇權每周五到期，但月選擇權到期的那幾周通常交易量和未平倉合約都會更高。