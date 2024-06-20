search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 矽格(6257)下週(6月27日)除息2.6元，預估參考價78.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06

矽格(6257-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

以今日(6月20日)收盤價81.50元計算，預估參考價為78.9元，息值合計為2.6元，股息殖利率3.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

矽格(6257-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080 電子零組件製造業。IZ99990 其他工商服務業。CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。近5日股價上漲0.37%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 81.50 2.59843 3.19% 0.0
2023/07/27 57.0 4.2 7.37% 0.0
2022/07/14 50.6 4.1298 8.16% 0.0
2021/08/16 65.5 2.8656 4.37% 0.0
2020/07/27 46.4 2.1972 4.74% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數23406.10.85%
矽格81.51.49%

相關權證

加權指數法興 槓桿20.51
加權指數法興 槓桿4.97

鉅亨贏指標
了解更多

#偏弱轉強股

中強短弱
矽格

72%

勝率

#帶量突破均線糾結

中強短弱
矽格

72%

勝率

#低檔佈局訊號

中強短弱
矽格

72%

勝率




Empty