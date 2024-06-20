盤後速報 - 矽格(6257)下週(6月27日)除息2.6元，預估參考價78.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06
矽格(6257-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
以今日(6月20日)收盤價81.50元計算，預估參考價為78.9元，息值合計為2.6元，股息殖利率3.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
矽格(6257-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080 電子零組件製造業。IZ99990 其他工商服務業。CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。近5日股價上漲0.37%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|81.50
|2.59843
|3.19%
|0.0
|2023/07/27
|57.0
|4.2
|7.37%
|0.0
|2022/07/14
|50.6
|4.1298
|8.16%
|0.0
|2021/08/16
|65.5
|2.8656
|4.37%
|0.0
|2020/07/27
|46.4
|2.1972
|4.74%
|0.0
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