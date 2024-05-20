【量大強漲股整理】520後行情值得期待?機器人、CPO股誰最有潛力，將成為未來主流?

鉅亨研報 2024-05-20 16:52

觀察三大法人今天籌碼動向，觀察三大法人今天籌碼動向，外資翻空賣超 65 億元；自營商買超 17.14 億元；投信買超 56.98 億元；三大法人合計買超 9.12 億元。

美國股市漲跌互見，道瓊上漲 134 點，那指下跌 0.07%，費半下跌 0.69%，由於降息希望和企業財報大抵樂觀，道瓊刷歷史紀錄，周線連五紅，道瓊工業指數首度收在 40,000 點之上，科技股小幅拉回，反映的不僅是投資人重燃對聯準會下半年降息的期望，也凸顯美國經濟遍及各產業的成長實力，本周將持續關注 ((NVDA-US) 輝達，財報，攸關 AI 推動的美股漲勢能否延續，(NVDA-US)輝達，營收可望比去年同期成長 241% 至 245.1 億美元，每股盈餘估增 412% 至每股 5.58 美元，財測必須優於預期，除了營收之外投資人更關心新 Blackwell 晶片今年出貨的展望如何，另外傳 (AAPL-US) 蘋果，設計大突破，2025 年將推更薄 iPhone，值得期待，台股方面，今日開高震盪收高，不僅今日是賴

清德就職日，加上新總統 520 就任當天，提出兩岸間互不隸屬，指數由高點急墜，讓居高思危的台股投資人更加警戒，雖然一度下殺，但指數下殺後逢低買盤進場，中小型股強勢股紛紛表態向上， (1319-TW) 東陽、(5426-TW) 振發， (2009-TW) 第一銅、(3338-TW) 泰碩、股價漲停作收，穩住多頭氣勢，台股指數殺低後奮力由黑翻紅，終場加權股價指收在 21271.63 點，上漲 13.16 點，成交量為 4440.26 億元，技術面，均線架構維持多頭排列，多方格局延續，520 後行情不看淡，台股表現將回歸基本面。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，平盤作收，收在 835 元，在全球 AI 發展趨勢下表現銳不可擋，且已實際反映在業績上，尤其多年投入先進製程研發，已創造出難以撼動的產業龍頭地位，看好未來 AI 應用往終端設備走，升級高階晶片需求可望迎來爆發成長；(2317-TW) 鴻海，下跌 1.47%，167.5 元，第 1 季 AI 伺服器業績占整體伺服器比重接近 4 成，全年 AI 伺服器營收成長預計超過 40%；(2454-TW) 聯發科，終場上漲 2.15%，收在 1190 元，有小金雞將掛牌，轉投資驅動 IC 廠 (6962-TW)ITH-KY，為今年台股首家申請股票第一上市的外國企業。

(2330)台積電先前在北美技術論壇中提及矽光子技術研發進度，釋出將在 2025 年完成支援小型插拔式連接器的 COUPE 驗證，2026 年整合 CoWoS 封裝成為 CPO，將光連結直接導入封裝中矽光子的先進封裝技術，引發市場高度關注； 矽光子族群，(2345-TW)智邦，400G 產品快速成長，預估今年下半年佔營收比重將高達 25%，而且下半年也開始進入 800G 產品升級週期，目前已經小量試單，出貨給雲端資料中心大客戶，法人預估，今明兩年營收和獲利皆會明顯成長；(3450-TW)聯鈞，已具有矽光子技術，且可配合客戶 design-in，今年下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，2025 年會有更多成果顯現，今年首季每股稅後純益（EPS）也翻正為 0.31 元，成功終結連五季的虧損，4 月合併營收 5.88 億元，創 2022 年 9 月以來新高，MoM +23.23%、YoY +37.62%，雙雙成長、營收表現亮眼；光聖 (6442-TW) 今年 Q1 因客戶端對於光被動元件的需求暢旺，單季營收、毛利率均交出不錯表現，以光聖目前 hub 倉為客戶備貨的庫存狀況來看，法人看好光聖 Q2 營收應不遜於 Q1 表現，可望續站穩 8 億餘元的高檔位置，而 Q3 亦有一定能見度，動能有機會延續，另外矽格（6257-TW）攜手旗下台星科揮軍 CoWoS 先進封裝報捷，(3265-TW)台星科，受輝達及 AMD 的 7、5、3 奈米測試大單利多，4 月營收 3.4 億元，月增 3.3%、年增 19.1%，第一季 EPS 達 1.86 元；搶攻 CPO 商機，投入 CPO 模組封測市場，(3265-TW)台星科及 (6257-TW) 矽格，已接到客戶，逐漸出貨，預期今年營運應該會不錯，都是可以留意的個股。

全球人形機器人市場預計將快速成長，2023 年至 2028 年複合年增長率 (CAGR)50%，概念股(2359-TW) 所羅門，+4.55%，再創新高，

來到 144.5 元新高，(5392-TW) 能率集團旗下 (2374)-TW 佳能，產業佈局轉向車用及 AI 兩大領域，推升業績明顯轉佳，股價也頻創波段新高，除受惠於消費性影像應用產品出貨，360 度環景攝影機訂單持續增溫，推升業績明顯轉佳外，還包括 AI 的應用增加及車載在 AI 的應用領域，(6188-TW) 廣明，其子公司達明長期耕耘機器人，尤其是有視覺的機器人，將會是未來廣泛應用上，非常重要的關鍵。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師