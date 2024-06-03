〈房產〉台灣力森諾科竹科寶山近2800坪科技廠房標售 7/1開標
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-03 12:02
台灣力森諾科公司繼完成以 16.8 億元標售出在前和喬科技竹科大型廠房後，同一公司將再度公開標售新竹科學園區科技廠房，標的位於新竹縣寶山鄉研新一路 8 號，建物面積 2,795.75 坪，將在 7 月 1 日開標。
商仲第一太平戴維斯受台灣力森諾科科技股份有限公司委託，辦理新竹科學園區科技廠房公開標售，標的位於新竹縣寶山鄉研新一路 8 號，建築物為地上四層樓的科技廠房，建物面積 2,795.75 坪，基地面積為 2,296.66 坪，空間規劃有作業廠區、無塵室、辦公空間與倉儲空間等用途，是新竹科學園區稀有整棟廠房釋出，開標日為 7 月 1 日，預期將吸引竹科園區廠商積極評估。
2024 年 5 月初，台灣力森諾科科技萬坪科技廠房以 16.8 億元成功標脫，由半導體封測大廠矽格 (6257-TW) 集團矽格聯測股份有限公司得標，寫下近 5 年竹科園區最大科技廠房交易案，公告期間吸引 10 多組科技廠商洽詢，包括半導體、IC 設計、封裝業者與電子零組件等廠商，科技業業者在園區擴廠的需求相當旺盛。
負責標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，本次釋出的科技廠房，建物規模較前一次標脫廠房小，購置門檻較低，建物量體可滿足中小型廠商做企業總部，或大型企業衛星廠房的需求，因此，在先前大廠標售期間，即有多組廠商積極詢問本標的的釋出進度；另外，現況坐落基地的容積率僅使用 113%，法定容積 200% 尚未使用完畢，未來得標人仍有擴大廠房空間使用的可能性。
- 海外賞屋考察團啟動！專家解析澳洲購屋流程
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇