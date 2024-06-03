〈房產〉台灣力森諾科竹科寶山近2800坪科技廠房標售 7/1開標

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-03 12:02

台灣力森諾科公司繼完成以 16.8 億元標售出在前和喬科技竹科大型廠房後，同一公司將再度公開標售新竹科學園區科技廠房，標的位於新竹縣寶山鄉研新一路 8 號，建物面積 2,795.75 坪，將在 7 月 1 日開標。

商仲第一太平戴維斯受台灣力森諾科科技股份有限公司委託，辦理新竹科學園區科技廠房公開標售，標的位於新竹縣寶山鄉研新一路 8 號，建築物為地上四層樓的科技廠房，建物面積 2,795.75 坪，基地面積為 2,296.66 坪，空間規劃有作業廠區、無塵室、辦公空間與倉儲空間等用途，是新竹科學園區稀有整棟廠房釋出，開標日為 7 月 1 日，預期將吸引竹科園區廠商積極評估。

2024 年 5 月初，台灣力森諾科科技萬坪科技廠房以 16.8 億元成功標脫，由半導體封測大廠矽格 (6257-TW) 集團矽格聯測股份有限公司得標，寫下近 5 年竹科園區最大科技廠房交易案，公告期間吸引 10 多組科技廠商洽詢，包括半導體、IC 設計、封裝業者與電子零組件等廠商，科技業業者在園區擴廠的需求相當旺盛。