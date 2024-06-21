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鉅亨速報

盤後速報 - 富林-KY(1341)下週(6月28日)除息4.4元，預估參考價66.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

富林-KY(1341-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.4元。

以今日(6月21日)收盤價70.50元計算，預估參考價為66.1元，息值合計為4.4元，股息殖利率6.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

富林-KY(1341-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為乳膠皮、膠布、及柔軟皮等PVC 皮革與環保PU皮革之生產銷售。近5日股價下跌0.14%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 70.50 4.40023 6.24% 0.0
2023/07/06 71.4 2.9875 4.18% 0.0
2022/12/02 71.6 3.13102 4.37% 0.0
2022/07/07 73.9 6.0 8.12% 0.0
2021/07/20 86.3 6.0 6.95% 0.0

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