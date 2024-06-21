盤後速報 - 富林-KY(1341)下週(6月28日)除息4.4元，預估參考價66.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
富林-KY(1341-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.4元。
以今日(6月21日)收盤價70.50元計算，預估參考價為66.1元，息值合計為4.4元，股息殖利率6.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
富林-KY(1341-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為乳膠皮、膠布、及柔軟皮等PVC 皮革與環保PU皮革之生產銷售。近5日股價下跌0.14%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|70.50
|4.40023
|6.24%
|0.0
|2023/07/06
|71.4
|2.9875
|4.18%
|0.0
|2022/12/02
|71.6
|3.13102
|4.37%
|0.0
|2022/07/07
|73.9
|6.0
|8.12%
|0.0
|2021/07/20
|86.3
|6.0
|6.95%
|0.0
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