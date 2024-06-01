〈ETF成分股調整〉景氣循環股成新寵！10檔人氣王出列 頎邦、瑞昱慘遭剔除
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-01 11:40
臺灣指數公司公布 4 檔 ETF 成分股定審結果，其中 3 檔是高股息主題，00939 及 00946 為上市後首次進行成分股調整，00919 的換股名單也備受關注。觀察此次替換名單，有 10 檔個股獲得至少 2 檔 ETF 新增納入，營建、航運等景氣循環股重回經理人的懷抱，而漲多、配息衰退的電子股普遍遭剔除，這 4 檔 ETF 全數刪除頎邦，瑞昱也被 3 檔 ETF 從成分股中刪除。
從換股檔數比率來看，統一台灣高息動能 (00939-TW) 於 40 檔成分股中替換 18 檔，換股比率達 45% 最高；群益台灣精選高息 (00919-TW) 30 檔成分股中新增、刪除各為 13 檔，換股比率約為 43%；群益科技高息成長 (00946-TW) 50 檔成分股中異動 18 檔，換股比率為 36%；群益半導體收益 (00927-TW) 30 檔中異動 3 檔，換股比率為 10%。
經交叉比對，共有 10 檔個股人氣較高，獲得至少 2 檔 ETF 新增納入，分別為長榮航、聯陽、至上、創見、中華電、台灣大、遠傳、智易、貿聯 - KY、亞翔。
從近月的高股息 ETF 換股操作來看，可觀察到，傳產及金融股因股價被低估、配息較佳，紛紛獲得納入指數成分股當中，尤其是營建股，相當受歡迎，此外，被視為景氣循環股的長榮航，人氣也相當高，而這波最意外的就屬電信三雄，同獲 00939 及 00946 納入。
觀察刪除名單，其中，這 4 檔 ETF 全數都將頎邦從成分股中剃除，瑞昱也被 3 檔 ETF 刪除，另外還有 6 檔個股被 2 檔 ETF 剔除，分別為鴻海、日月光投控、欣興、中光電、瑞鼎。
值得注意的是，瑞昱原先為 00919 第二大持股，占比約 9%，而健鼎及鈊象原本也都在前十大持股當中，此次皆被從成分股中剃除。
群益投信指出，此波換股操作可逢高獲利了結股價漲多、但配息衰退的電子成分股，以增添未來配息動能，同時轉向加碼股價合理、配息率較高的傳產與金融產業，提高整體投資組合領息，強化配息的穩固來源。
臺灣指數公司 5 月 31 日公布 4 檔台股 ETF 定期審核結果，成分股納入和刪除之變動將自 2024 年 6 月 3 日 (星期一) 起生效。
群益台灣精選高息 (00919)
00919 公布更換持股，本次新增 13 檔個股，分別為創見 (2451-TW)、國產 (2504-TW)、華固 (2548-TW)、長榮航 (2618-TW)、京城銀 (2809-TW)、國票金 (2889-TW)、聯陽 (3014-TW)、世界 (5347-TW)、永信建 (5508-TW)、聖暉 (5536-TW)、群益證 (6005-TW)、長華 (8070-TW)、至上 (8112-TW)，新增的這 13 檔股利率平均近 5%。
由於股利低、市場流動性轉差、已除息等因素，本次剔除 13 檔個股分別為東元 (1504-TW)、台肥 (1722-TW)、瑞昱 (2379-TW)、群光 (2385-TW)、京元電子 (2449-TW)、兆豐金 (2886-TW)、神基 (3005-TW)、健鼎 (3044-TW)、緯創 (3231-TW)、鈊象 (3293-TW)、瑞鼎 (3592-TW)、日月光投控 (3711-TW)、頎邦 (6147-TW)。
統一台灣高息動能 (00939)
00939 此次新增成分股 18 檔，包括：統一 (1216-TW)、遠東新 (1402-TW)、東元 (1504-TW)、正新 (2105-TW)、中華 (2204-TW)、長榮鋼 (2211-TW)、中華電 (2412-TW)、長榮航 (2618-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、玉山金 (2884-TW)、台灣大 (3045-TW)、智易 (3596-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、遠傳 (4904-TW)、中租 - KY(5871-TW)、上海商銀 (5876-TW)、亞翔 (6139-TW)、至上 (8112-TW)。
刪除的 18 檔成分股為：川湖 (2059-TW)、鴻海 (2317-TW)、佳世達 (2352-TW)、英業達 (2356-TW)、瑞昱 (2379-TW)、台光電 (2383-TW)、聯發科 (2454-TW)、文曄 (3036-TW)、欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、緯創 (3231-TW)、瑞鼎 (3592-TW)、天鈺 (4961-TW)、中光電 (5371-TW)、頎邦 (6147-TW)、緯穎 (6669-TW)、矽創 (8016-TW)、南電 (8046-TW)。
群益科技高息成長 (00946)
00946 成分股納入： 信錦 (1582-TW)、中環 (2323-TW)、中華電 (2412-TW)、美律 (2439-TW)、京元電子 (2449-TW)、聯陽 (3014-TW)、威強電 (3022-TW)、台灣大 (3045-TW)、智易 (3596-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、大聯大 (3702-TW)、遠傳 (4904-TW)、天鈺 (4961-TW)、亞翔 (6139-TW)、精成科 (6191-TW)、群電 (6412-TW)、環球晶 (6488-TW)、長華 *(8070-TW) 。
成分股刪除：鴻海 (2317-TW)、瑞昱 (2379-TW)、欣興 (3037-TW)、台勝科 (3532-TW)、日月光投控 (3711-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、宜鼎 (5289-TW)、中光電 (5371-TW)、台半 (5425-TW)、崇越 (5434-TW)、瀚宇博 (5469-TW)、茂達 (6138-TW)、頎邦 (6147-TW)、盛群 (6202-TW)、矽格 (6257-TW)、 台郡 (6269-TW)、樺漢 (6414-TW)、志超 (8213-TW)。
群益半導體收益 (00927)
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