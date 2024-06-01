〈ETF成分股調整〉景氣循環股成新寵！10檔人氣王出列 頎邦、瑞昱慘遭剔除

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-01 11:40

臺灣指數公司公布 4 檔 ETF 成分股定審結果，其中 3 檔是高股息主題，00939 及 00946 為上市後首次進行成分股調整，00919 的換股名單也備受關注。觀察此次替換名單，有 10 檔個股獲得至少 2 檔 ETF 新增納入，營建、航運等景氣循環股重回經理人的懷抱，而漲多、配息衰退的電子股普遍遭剔除，這 4 檔 ETF 全數刪除頎邦，瑞昱也被 3 檔 ETF 從成分股中刪除。

從換股檔數比率來看，統一台灣高息動能 (00939-TW) 於 40 檔成分股中替換 18 檔，換股比率達 45% 最高；群益台灣精選高息 (00919-TW) 30 檔成分股中新增、刪除各為 13 檔，換股比率約為 43%；群益科技高息成長 (00946-TW) 50 檔成分股中異動 18 檔，換股比率為 36%；群益半導體收益 (00927-TW) 30 檔中異動 3 檔，換股比率為 10%。

經交叉比對，共有 10 檔個股人氣較高，獲得至少 2 檔 ETF 新增納入，分別為長榮航、聯陽、至上、創見、中華電、台灣大、遠傳、智易、貿聯 - KY、亞翔。

從近月的高股息 ETF 換股操作來看，可觀察到，傳產及金融股因股價被低估、配息較佳，紛紛獲得納入指數成分股當中，尤其是營建股，相當受歡迎，此外，被視為景氣循環股的長榮航，人氣也相當高，而這波最意外的就屬電信三雄，同獲 00939 及 00946 納入。

觀察刪除名單，其中，這 4 檔 ETF 全數都將頎邦從成分股中剃除，瑞昱也被 3 檔 ETF 刪除，另外還有 6 檔個股被 2 檔 ETF 剔除，分別為鴻海、日月光投控、欣興、中光電、瑞鼎。

值得注意的是，瑞昱原先為 00919 第二大持股，占比約 9%，而健鼎及鈊象原本也都在前十大持股當中，此次皆被從成分股中剃除。

群益投信指出，此波換股操作可逢高獲利了結股價漲多、但配息衰退的電子成分股，以增添未來配息動能，同時轉向加碼股價合理、配息率較高的傳產與金融產業，提高整體投資組合領息，強化配息的穩固來源。

臺灣指數公司 5 月 31 日公布 4 檔台股 ETF 定期審核結果，成分股納入和刪除之變動將自 2024 年 6 月 3 日 (星期一) 起生效。

群益台灣精選高息 (00919)

統一台灣高息動能 (00939)

群益科技高息成長 (00946)