Fed哈克估今年只降息一次 高利率可能持續下去

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-18 02:30

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周一 (17 日) 表示根據他目前預測，今年降息一次是合適的。這番話透露高利率可能持續下去的訊息。

哈克周一在費城一場活動上表示，5 月消費者物價指數 (CPI) 下降是好事，但今年以來通膨進展一直不大，有鑑於整體形勢動盪，需要有更多經濟數據支撐通膨正往聯準會(Fed)2% 目標邁進才能做決定。他表示自己對其他利率路徑持開放態度，一切都依賴經濟數據推進政策。

哈克補充說，Fed 的利率政策目前需要保持不變，好減輕通膨升溫風險。他指出住房通膨可能長期居高不下，同時服務業通膨也持續走高，特別是汽車保險和維修產業。

不過隨著更多經濟數據分析，哈克也不排除改變對利率看法的可能性。他說：「我認為，如果數據以這樣或那樣的方式出現問題，今年很有可能會降息兩次或者不降息...... 我們將繼續依賴數據。」

哈克還預測目前美國經濟成長將會放緩，但仍高於趨勢水準，而且失業率會溫和上升。他認為，美國通膨將「慢慢滑向」(long glide)Fed 的目標。另外，他還上調長期利率可能會穩定在何處的預期，這表明許多官員預料利率不會回到新冠疫情前的低點。

他說：「我相信，目前政策利率在近 11 個月的時間內保持穩定，將在更長一段時間內繼續為我們提供良好的服務，讓我們處在限制性區間，以使通膨回到目標水準並減輕升溫風險。」