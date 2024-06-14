蘋果供應商TDK電池技術新突破 穿戴裝置續航力有望顯著提升

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-17 23:30

根據外媒周一 (17 日) 報導，日本電子零件公司、蘋果 (AAPL-US) 供應商 TDK 聲稱，在小型固態電池材料方面取得重大突破，預估這項新材料將大幅提升無線耳機、智慧手錶等小型電子設備的效能。

根據 TDK 介紹，新材料的能量密度 (即單位體積可儲存的電量) 高達 1,000Wh/L，比 TDK 目前量產電池密度高出 100 倍左右。

自 2020 年 TDK 推出此技術以來，競爭對手也在小型固態電池領域取得進展，目前已有產品最高可提供 50Wh/L 的能量密度，而使用傳統液態電解質的可充電硬幣電池可提供約 400Wh/ L 的能量密度。

值得注意的是，TDK 目前在全球手機電池市占約 50% 至 60%，也是蘋果公司的主要供應商，公司在電池材料和技術方面擁有長期經驗。

TDK 計劃從明年開始向客戶發送新電池原型的樣品，並期望在此之後實現量產。

此次突破也是固態電池技術向前邁進的最新進展，儘管產業專家認為固態電池技術可能徹底改變能源儲存領域，但實現量產 (特別是大型電池) 依然面臨重大障礙。

與目前採用液態電解質的電池相比，固態電池更安全、更輕、成本可能更低、續航時間更長、充電速度更快。消費性電子領域的突破已延伸至電動車，但兩個領域目前採用的主導電池化學成分有明顯差異。