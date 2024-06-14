〈美股早盤〉市場靜待本周經濟數據與Fed官員談話 主要指數平盤波動

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-17 21:41

美股主要指數周一 (17 日) 平盤波動，由於法國選前動盪且有跡象顯示主要央行不急著降息，全球股、債市承壓。另外，投資人本周靜待新的經濟數據和聯準會 (Fed) 官員發表談話，以進一步了解貨幣政策路徑。

加拿大皇家銀行財富管理公司 (RBC Wealth Management) 投資策略主管 Fracimadrique Carrier 表示：「公平的說，外國投資人對法國局勢帶來的政治風險加劇感到緊張。市場這類事件的定價仍有很大困難。」

市場對貨幣政策的擔憂本周也可能重現。英國央行 (BOE) 本周四 (20 日) 的貨幣政策會議可能暗示，決策者將等到 8 月才會鬆綁政策。與此同時，本周也將召開貨幣政策會議的澳洲和挪威央行也可能延後降息。

多位 Fed 官員將在未來幾天發表談話，其中包括費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker)。明尼阿波利斯聯準銀行總裁總裁卡什卡里(Neel Kashkari) 周日曾表示，在開始降息之前，Fed 有充分的時間來觀察即將發布的數據。

Fed 主席鮑爾在上周的會議上幾乎沒有給出決策者何時可能開始降息的證據。麥格理 (Macquarie) 全球匯率和利率策略師 Thierry Wizman 說，鮑爾的同事可能會再次讓市場失望，市場押注 Fed 的降息幅度將超過 Fed 自己的點狀圖計畫。

截至台北時間周一（17 日）21 時許：

焦點個股：

台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價上漲 2.27%，至每股 176.42 美元

台積電擬調漲 3 奈米代工價調整上看 5% 以上，先進封裝明年度報價也約有一到兩成的漲幅。隨蘋果 (AAPL-US)、輝達(NVDA-US)、英特爾(INTC-US)、高通(QCOM-US) 等台積電七大客戶陸續導入 3 奈米製程導致供不應求，預期訂單滿至 2026 年。另外有供應鏈消息指出，除 3 奈米代工價格看漲，先進封裝產能也同步看漲。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.39%，至每股 180.48 美元

根據外媒周一援引知情人士消息報導，特斯拉已獲准在上海部分街道上測試其先進全自動駕駛 (Full-Self Driving, FSD) 系統，此舉是特斯拉向中國市場推出該功能的下一步。據悉，中國浙江省杭州市也可能批准特斯拉的自駕輔助系統測試，最初的測試將由特斯拉員工進行。

GameStop(GME-US) 早盤股價上漲 0.80%，至每股 28.93 美元

GameStop 年度股東大會定於美東時間周一舉行，這在社群媒體上引起眾多狂熱散戶粉絲的熱議。分析師和投資人目前尚不清楚會議將討論哪些問題，也不清楚本月稍早在直播中重申看好 GameStop 的「咆哮小貓」是否會出席會議或線上討論。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：