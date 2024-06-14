〈美股早盤〉市場靜待本周經濟數據與Fed官員談話 主要指數平盤波動
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-17 21:41
美股主要指數周一 (17 日) 平盤波動，由於法國選前動盪且有跡象顯示主要央行不急著降息，全球股、債市承壓。另外，投資人本周靜待新的經濟數據和聯準會 (Fed) 官員發表談話，以進一步了解貨幣政策路徑。
截稿前，道瓊工業指數跌近 130 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.7%。
美股開盤前，標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨保持穩定、科技股普遍走揚，另外美債因上周投資人蜂擁進場，美債十年期殖利率上漲 5 個基點，開盤升近 4.3%。
對於上周將標普 500 指數推至歷史新高的投資者來說，法國大選正變成一個不確定因素，在歐洲和美國民粹主義領導人獲得動力之際，法國大選增加了政治風險。歐元區債券殖利率小幅走高，法國對德國的殖利率溢價接近多年來的最高水準。
加拿大皇家銀行財富管理公司 (RBC Wealth Management) 投資策略主管 Fracimadrique Carrier 表示：「公平的說，外國投資人對法國局勢帶來的政治風險加劇感到緊張。市場這類事件的定價仍有很大困難。」
市場對貨幣政策的擔憂本周也可能重現。英國央行 (BOE) 本周四 (20 日) 的貨幣政策會議可能暗示，決策者將等到 8 月才會鬆綁政策。與此同時，本周也將召開貨幣政策會議的澳洲和挪威央行也可能延後降息。
多位 Fed 官員將在未來幾天發表談話，其中包括費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker)。明尼阿波利斯聯準銀行總裁總裁卡什卡里(Neel Kashkari) 周日曾表示，在開始降息之前，Fed 有充分的時間來觀察即將發布的數據。
Fed 主席鮑爾在上周的會議上幾乎沒有給出決策者何時可能開始降息的證據。麥格理 (Macquarie) 全球匯率和利率策略師 Thierry Wizman 說，鮑爾的同事可能會再次讓市場失望，市場押注 Fed 的降息幅度將超過 Fed 自己的點狀圖計畫。
截至台北時間周一（17 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 66.95 點或 0.17%，暫報 38,522.21 點
- 那斯達克綜合指數下跌 14.78 點或 0.08%，暫報 17,674.11 點
- 標普 500 指數下跌 4.11 點或 0.08%，暫報 5,427.49 點
- 費半上漲 25.28 點或 0.45%，暫報 5,623.60 點
- 台積電 ADR 上漲 2.43% 至每股 176.70 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.279%
- 紐約輕原油上漲 0.78% 至每桶 79.06 美元
- 布蘭特原油上漲 0.65% 至每桶 83.16 美元
- 黃金下跌 0.43% 至每盎司 2,339.00 美元
- 美元指數升至 105.170
焦點個股：
台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價上漲 2.27%，至每股 176.42 美元
台積電擬調漲 3 奈米代工價調整上看 5% 以上，先進封裝明年度報價也約有一到兩成的漲幅。隨蘋果 (AAPL-US)、輝達(NVDA-US)、英特爾(INTC-US)、高通(QCOM-US) 等台積電七大客戶陸續導入 3 奈米製程導致供不應求，預期訂單滿至 2026 年。另外有供應鏈消息指出，除 3 奈米代工價格看漲，先進封裝產能也同步看漲。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.39%，至每股 180.48 美元
根據外媒周一援引知情人士消息報導，特斯拉已獲准在上海部分街道上測試其先進全自動駕駛 (Full-Self Driving, FSD) 系統，此舉是特斯拉向中國市場推出該功能的下一步。據悉，中國浙江省杭州市也可能批准特斯拉的自駕輔助系統測試，最初的測試將由特斯拉員工進行。
GameStop(GME-US) 早盤股價上漲 0.80%，至每股 28.93 美元
GameStop 年度股東大會定於美東時間周一舉行，這在社群媒體上引起眾多狂熱散戶粉絲的熱議。分析師和投資人目前尚不清楚會議將討論哪些問題，也不清楚本月稍早在直播中重申看好 GameStop 的「咆哮小貓」是否會出席會議或線上討論。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
高盛集團策略師對標普 500 指數年底水準的預測從 5,200 點上調至 5，600 點，理由是負面獲利修正比平均水準更為溫和，而且他們調高對本益比倍數合理水準的判斷。該行策略師對 2024 年和 2025 年的獲利預測保持不變，但五大科技股出色的獲利成長抵消對每股獲利一致預期負面修正的典型模式。
今年在人工智慧 (AI) 熱潮的助推下，標普 500 指數屢創新高，華爾街大佬們喊出的目標價也是一個比一個高。繼瑞銀喊出 5,600 點的高目標價後，華爾街大空頭、Evercore ISI 首席股票和量化策略師 Julian Emanuel 將其對標普 500 指數的年終預測上調到 6,000 點。這是媒體追蹤的主要股票策略師中最高的，比標普 500 指數上周五收盤點高出約 10.5%。
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