Adobe違反消保法 遭美監管機構提起訴訟

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-18 01:04

Photoshop 和 Acrobat 製造商 Adobe 周一 (17 日) 遭到美國聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission, FTC) 提告，原因是該公司違反消費者保護法，未在訂閱方案中披露重要條款，不僅提前取消訂閱需支付高額費用，同時取消流程也相當繁瑣，損害消費者權益。

FTC 周一聲明表示，Adobe 提倡用戶每年訂閱其創意軟體，如 Photoshop，但沒有「充分揭露」高額的提前終止訂閱費用。當用戶簽下一年月付訂閱方案時，同年提前取消可能會花費數百美元。

FTC 表示，該公司還把取消訂閱流程設計得很困難，需要瀏覽許多線上頁面，或在客戶服務代表之間轉帳。

FTC 消費者保護局局長 Samuel Levine 表示：「Adobe 透過隱藏的提前終止費用和眾多取消障礙，將客戶困在長達一年的訂閱中。」美國司法部代表 FTC 向加州聯邦法院提起訴訟，FTC 負責執行美國消費者保護法。

長久以來，Adobe 產品用戶一直在抱怨取消訂閱的費用。對個人來說，使用 Adobe 的應用程式套組每年的費用可能超過 700 美元。訂閱者必須在購買訂閱後兩周內取消訂閱，方可獲得全額退款，否則訂閱者會受到相應的懲罰。 Spotify Technology SA(SPOT-US) 和 Netflix Inc.(NFLX-US) 等其他一些數位服務不收取提前退訂費用。

這起訴訟指控 Adobe 的策略違反 2010 年旨在保護線上購物者的消費者保護法。Adobe 也在去年 12 月披露，FTC 正在調查其訂閱政策。