中國房價加速下滑影響 LME銅價跌至8周低點

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-17 20:04

倫敦金屬交易所 (LME) 銅價周一 (17 日) 延續四周跌勢，此前中國公布數據顯示，5 月份新房價格跌幅為近 10 年來最大，凸顯這個金屬需求最大市場的持續疲軟。

LME 三個月期銅下跌 0.54%，報每公噸 9,741.50 美元，稍早一度下跌 1.1% 至每公噸 9,640 美元，逼近兩個月來最低收盤價格。

銅價上月曾觸及每盎司 1.1 萬美元上方的紀錄高點，但由於擔心全球庫存上升和中國經濟出現疲軟跡象，銅價迅速回落。另外由於聯準會 (Fed) 上周下調升息預期，金屬價格也承壓。

與此同時，鋁價一度下跌 1.2%，觸及每噸 2,500 美元以下的兩個月低點，先前有數據顯示，隨著冶煉廠恢復閒置產能，中國上月鋁產量達到創紀錄水準。暴雨改善了雲南的水力發電儲備，並使冶煉廠在近年來因乾旱導致電力供應中斷後重新開工。

以 Michael Widmer 為首的美銀 (BAC-US) 分析師在報告中表示：「雖然中國引領產量增長，但已接近極限。」他補充說，冶煉廠正接近政府規定的產量上限，因此產量成長將從現在開始放緩，限制持續過剩的風險。

另一方面，中國 5 月份新屋價格跌幅為近 10 年來最大，這表明儘管北京政府努力支撐房市，但房地產業似乎仍難以探底。

具體來看，中國 5 月 70 大中城市的新建住宅價格 (不含國家保障性住宅) 較 4 月下降 0.71%，為 2014 年 10 月以來的最大跌幅；現屋價格下降 1%，為 2011 年開始使用現行數據收集方法以來的最大降幅。

按年來看，5 月新屋價格年減 3.9%，而 4 月份的降幅為 3.1%。與此同時，上月房地產開發景氣指數為 92.01，延續了去年 11 月以來的連續跌勢。

有分析指出，中國負債累累的房地產行業，曾是中國經濟成長的關鍵引擎，但自 2021 年以來已爆發多次危機，包括開發商債務違約和預售房屋項目建設停滯。