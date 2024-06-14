CoWoS需求熱！傳明年報價漲一至兩成 台積電ADR早盤漲1.6%

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-17 22:04

台積電美股存託憑證 (ADR) 周一 (17 日) 開盤漲 1.61%，每股暫報 175.28 美元。此前有消息傳出，台積電擬調漲 3 奈米代工價調整上看 5% 以上，先進封裝明年度報價也約有一到兩成的漲幅。

據了解，台積電竹南先進封裝廠 (AP6) 啟用至今一年，隨 AP6C 機台陸續到位，已成為全台最大 CoWoS 基地，第三季 CoWoS 月產能有望自 1.7 萬增至 3.3 萬片以倍數成長。

隨著人工智慧 (AI) 訓練模型推出、更強大的運算資料中心，持續推升對 AI 加速器的硬體需求，CoWoS 先進封裝產能仍供不應求。業界分析指出，AI 加速器不採最前瞻先進製程，但卻需依靠先進封裝技術，國際半導體廠誰能從台積掌握更多先進封裝產能，就決定市場滲透率與掌握度。