傳特斯拉獲准在上海測試全自駕系統FSD
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-17 19:30
根據外媒周一 (17 日) 援引知情人士消息報導，特斯拉已獲准在上海部分街道上測試其先進全自動駕駛 (Full-Self Driving, FSD) 系統，此舉是特斯拉向中國市場推出該功能的下一步。
據了解，中國浙江省杭州市也可能批准特斯拉的自駕輔助系統測試，最初的測試將由特斯拉員工進行。截稿前，特斯拉並未立即回應置評請求、上海與杭州市政府官員也未對此回應。
截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周一盤前股價上漲 0.22%，每股暫報 178.40 美元。
大約 6 周前，特斯拉執行長馬斯克在一次對北京的快閃訪問中獲準部署其先進的駕駛輔助系統，特斯拉的股價因此飆升。
先進的駕駛輔助系統在中國正變得越來越普遍，包括小鵬汽車 (XPEV-US)(9868-HK) 和小米集團 (1810-HK) 在內的許多中國本土廠商都將其作為汽車的一個賣點。
特斯拉在美國的全自動駕駛服務收費為 8,000 美元或每月 99 美元的訂閱費用。這些功能並不能使汽車實現自動駕駛，仍需需要駕駛留意。
中國方面，特斯拉透過一次性支付人民幣 64,000 元 (約 8,800 美元) 的方式提供 FSD 服務，高於 2020 年的人民幣 56,000 元。然而，由於駕駛者在中國實際上無法使用 FSD，因此只有一小部分車主為此選擇付費。
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