傳特斯拉獲准在上海測試全自駕系統FSD

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-17 19:30

根據外媒周一 (17 日) 援引知情人士消息報導，特斯拉已獲准在上海部分街道上測試其先進全自動駕駛 (Full-Self Driving, FSD) 系統，此舉是特斯拉向中國市場推出該功能的下一步。

據了解，中國浙江省杭州市也可能批准特斯拉的自駕輔助系統測試，最初的測試將由特斯拉員工進行。截稿前，特斯拉並未立即回應置評請求、上海與杭州市政府官員也未對此回應。

大約 6 周前，特斯拉執行長馬斯克在一次對北京的快閃訪問中獲準部署其先進的駕駛輔助系統，特斯拉的股價因此飆升。

特斯拉在美國的全自動駕駛服務收費為 8,000 美元或每月 99 美元的訂閱費用。這些功能並不能使汽車實現自動駕駛，仍需需要駕駛留意。