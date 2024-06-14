愛迪達中國高層遭控受賄 股價一度跌逾4%

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-17 20:24

德國運動服飾品牌愛迪達 (Adidas) 周一 (17 日) 股價一度跌逾 4%，此前有消息傳出中國愛迪達高層爆出貪腐消息，德國總公司正在調查中。

對此，愛迪達聲明表示：「公司非常認真地對待可能違反合規的指控，並明確承諾在我們開展業務的所有市場遵守法律和內部法規以及道德標準。」

截至格林威治標準時間 10 點 30 分，阿迪達斯股價一度下跌 4% 至每股 216 歐元，截稿前下跌 3.91%，每股暫報 216.10 歐元。該公司表示，在調查完成之前，無法提供進一步的資訊。

瑞士奢侈品研究諮詢機構 (Digital Luxury Group, DLG) 上海分公司的中國諮詢業務董事總經理 Jacques Roizen 認為，這些指控凸顯許多公司在保持對其在中國市場數位業務持續監督和控制方面面臨的挑戰。

在過去的 18 個月裡，愛迪達一直在努力提高在中國的銷售，此前在新冠肺炎疫情大流行之前，愛迪達被競爭對手搶走了大量的市占。