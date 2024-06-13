鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至35.52元，預估目標價為607元
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 12:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2024年EPS預估：中位數由35.86元下修至35.52元，其中最高估值39.52元，最低估值29.46元，預估目標價為607元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|39.52(43.46)
|49.58
|54.91
|最低值
|29.46(29.46)
|36.49
|39.97
|平均值
|35.04(36.02)
|41.88
|46.2
|中位數
|35.52(35.86)
|40.81
|44.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|70,278,000
|84,930,270
|94,430,930
|最低值
|65,985,000
|74,581,730
|79,726,110
|平均值
|67,772,010
|78,800,070
|87,431,560
|中位數
|67,345,000
|77,926,610
|87,784,610
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.41
|35.31
|27.27
|30.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,651,593
|70,286,871
|61,130,592
|55,358,788
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇