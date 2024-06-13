鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估上修至16.78元，預估目標價為1000元
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.43元上修至16.78元，其中最高估值18.81元，最低估值14.02元，預估目標價為1000元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|18.81(18.81)
|28.6
|20
|最低值
|14.02(14.02)
|17.67
|20
|平均值
|16.59(16.52)
|24.77
|20
|中位數
|16.78(16.43)
|26.43
|20
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|19,804,000
|25,796,000
|最低值
|17,153,000
|20,969,000
|平均值
|18,692,500
|24,252,400
|中位數
|19,005,500
|24,711,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.87
|3.21
|1.11
|1.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,899,740
|7,750,727
|9,020,094
|8,471,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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