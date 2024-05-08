〈台股開盤〉權值雙王休息 一度跌70點跌破20600點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-08 09:51
美股四大指數周二漲跌互見，台股今 (8) 日隨著近期漲多，早盤獲利了結賣壓湧現，權值雙王陷入修正，最低下探至 20583 點，跌幅約 70 點，但在聯發科與廣達撐盤下，跌幅收斂至約 20 點，預估今日成交值 4000 億元，與昨日相近。
權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW) 與鴻海 (2317-TW) 皆下挫約 1%，力守所有均線上，聯發科 (2454-TW) 與廣達 (2382-TW) 則雙雙上漲超過 1%，接棒撐盤，其他如富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 等金控股都在平盤附近遊走。
市場今日再度聚焦 AI 概念股，技嘉 (2376-TW) 強漲 2%，緯穎 (6669-TW) 也因獲利表現亮眼，強漲超過 6%，記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 也持續上攻，漲幅達 3%，其他如所羅門 (2359-TW)、緯創 (3231-TW) 都有不錯漲幅。
不過，昨日召開法說的個股，包括聯詠 (3034-TW)、環球晶 (6488-TW)、文曄 (3036-TW) 等，都因展望不如市場預期，股價多下挫表態，聯詠重挫超過半根，文曄更因第二季獲利遠低市場預估，直接亮燈跌停，環球晶也有 2% 以上跌幅。
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