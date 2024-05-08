〈台股開盤〉權值雙王休息 一度跌70點跌破20600點

美股四大指數周二漲跌互見，台股今 (8) 日隨著近期漲多，早盤獲利了結賣壓湧現，權值雙王陷入修正，最低下探至 20583 點，跌幅約 70 點，但在聯發科與廣達撐盤下，跌幅收斂至約 20 點，預估今日成交值 4000 億元，與昨日相近。