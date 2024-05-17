元富證赴日辦台灣企業日 AI產業鏈7大重點公司出列

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-17 11:11

元富證表示，此次共進行 51 場次的會議，吸引 61 個外資機構投資人參與，獲得熱烈迴響，有助加大日本投資界對台股的關注。

元富證券總經理張清發說，元富長期以來積極耕耘海外市場，與岡三證券是台日券商間唯一簽署合作備忘錄的夥伴，此為第八度雙方共同舉辦「台灣企業日」，尤其近年來半導體產業和 AI 概念熱度提升，而台灣半導體供應鏈與生態系完整，更與日本半導體產業有緊密連結，期透過此次企業日讓日本投資人更加深入了解台灣資本市場。