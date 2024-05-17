元富證赴日辦台灣企業日 AI產業鏈7大重點公司出列
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-17 11:11
新光金控旗下元富證券再度攜手櫃買中心海外引資，16 日和今 (17) 日與日本岡三證券在東京共同舉辦「台灣企業日」，邀請 AI 產業鏈力旺 (3529-TW)、雙鴻 (3324-TW)、環球晶 (6488-TW)、中美晶 (5483-TW)、群聯 (8299-TW)、健鼎 (3044-TW) 和緯穎 (6669-TW) 等 7 家上市櫃企業赴日，與當地重量級壽險公司和商社對談。
元富證表示，此次共進行 51 場次的會議，吸引 61 個外資機構投資人參與，獲得熱烈迴響，有助加大日本投資界對台股的關注。
元富證券總經理張清發說，元富長期以來積極耕耘海外市場，與岡三證券是台日券商間唯一簽署合作備忘錄的夥伴，此為第八度雙方共同舉辦「台灣企業日」，尤其近年來半導體產業和 AI 概念熱度提升，而台灣半導體供應鏈與生態系完整，更與日本半導體產業有緊密連結，期透過此次企業日讓日本投資人更加深入了解台灣資本市場。
元富證認為，日本今年正式解除負利率但仍持續寬鬆貨幣政策，致其公債殖利率維持低檔，相較之下，台股的高股息殖利率和市場透明健全、週轉率高等優勢，有利日本投資機構進入台股。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇