櫃買中心攜手5家半導體大廠赴日法說 引進日資活水

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-13 12:19

為協助優質上櫃公司提升國際知名度，並吸引海外大型機構投資人的目光，櫃買中心將於 15 日至 17 日偕同元富證券、日本岡山證券於日本東京舉辦「2024 台灣企業日」海外法人說明會，讓日本投資人對台灣資本市場更加認識，進而提高國際機構投資人參與櫃買市場投資意願。近 10 年來外資參與交易的比重由 2014 年的 6.2% 成長至 2024 年 4 月底的 21.58%，成長 2.5 倍。

櫃買中心並表示，此次說明會將安排海外機構法人與出席公司代表透過一對一會談方式進行，除可讓投資者能夠更深入了解與會公司的長期策略與願景外，櫃買中心也將把握機會介紹台灣櫃買市場現況及特色，以提升日本知名大型投資機構法人對台灣資本市場的興趣。