美國就業數據太熱 花旗將Fed首次降息時間預測從7月改至9月

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-08 00:00

根據外媒周五 (7 日) 報導，美國 5 月非農就業新增人數遠超預期，先前預估聯準會 (Fed) 一定會在 7 月降息的華爾街大行花旗 (C-US) 下調預期，該行經濟學家將 7 月降息預期延後到 9 月，目前認為 Fed 會在 7 月降息的大行只剩下摩根大通(JPM-US)。

5 月非農數據出爐後，花旗首席美國經濟學家 Andrew Hollenhorst 發表報告指出，目前預估 Fed 將在 9 月降息，而非農報告就是改變預測的原因之一。

Hollenhorst 說：「我們將首次降息的基準預期從 7 月轉移到 9 月，儘管勞動力市場和美國經濟似乎都在放緩，但上個月出人意料的強勁就業成長可能會讓 Fed 暫緩行動，同時「等待更多關於活動和通膨放緩的數據。」

花旗的新預測是今年將進行 3 次 1 碼 (25 個基點) 的降息——分別在 9 月、11 月和 12 月，先前該行預測從 7 月到 12 月每次 Fed 貨幣政策會議都將進行一次降息，共四次。

而延後降息預期也讓美債殖利率飆漲。對利率政策免感的兩年期美債殖利率在報告出爐後，上漲了近 15 個基點至 4.87%，所有期限的美債殖利率均上漲至少 12 個基點。

在其他主要華爾街銀行中，截至本周，至少有 6 家預測 Fed 將在 9 月降息，至少有 4 家預測首次降息將在 12 月。摩根大通現在是最後幾家預測 7 月降息的大銀行之一。

有多數分析師也預測，Fed 官員在下周會議結束時公布的季度預測，將反映出今年降息幅度低於決策者在 3 月預估的 3 次。

Nationwide Mutual Insurance 首席經濟學家 Kathy Bostjancic 在報告中表示：「我們一直預估 Fed 將在 9 月份開始降息，今年總共降息 50 個基點，但持續強勁的就業成長增加延後降息的可能性。」