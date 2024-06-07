上班族平均每月9260元投資 45歲以下最愛ETF 中高齡偏愛保險和定存

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-07 12:12

根據 1111 人力銀行調查發現，上班族最常接觸的理財工具當中，佔比最高依序是股票 / ETF、保險、定存，平均每個月的投資金額是 9,260 元，投資的主要目的第一是創造更多財富 51.6%。以 45 歲作為分界，45 歲以下的上班族最常運用的理財工具是股票 / ETF，45 歲以上的中高齡族群則以保險、銀行定存為主。

年初以來，台北股市強強滾，一舉衝破 2 萬點的歷史新高，一時之間股票投資理財成為全民運動，而近年崛起的 ETF 也席捲全台，帶動的募資熱潮輕鬆突破千億元大關，一時之間「被動收入」一詞朗朗上口，但同一時間，投資詐騙也層出不窮，為了不被通膨擊敗，上班族都如何趨吉避凶累積財富。

根據 1111 人力銀行調查發現，上班族最常接觸的理財工具當中，佔比最高依序是股票 / ETF 55.7%、保險 / 儲蓄險 / 投資型保單 44.2%、銀行儲蓄 / 定存 40.3%，和先前的調查相比，名次已經翻轉，股票 / ETF 一舉躍升成為最普遍的投資理財工具，儲蓄 / 定存則滑落兩個名次，掉到第三名。

調查顯示，進行投資理財的上班族，平均每個月的投資金額是 9,260 元。投資的主要目的包括創造更多財富 51.6%、提升生活品質 49.4%、存緊急預備金 44.0%，以及想要提早退休 / 養老 37.6%。

從交叉分析中也發現，不同年齡層，青睞的投資理財工具也不相同，以 45 歲作為分界，45 歲以下的上班族最常運用的理財工具是股票 / ETF，45 歲以上的中高齡族群則以保險、銀行定存為主，反映出不同年齡段的上班族對於投資理財的心態大不相同，45 歲以下正值事業的上升期，對於投資理財，傾向選擇利潤風險都更高的股票 / ETF 來衝高獲利，而 45 歲以上的上班族，理財方向轉為保守，以保本的儲蓄險、定存，作為主要的理財工具。

而多數上班族在投資理財時，都會參考理財網站資訊、親友長輩意見、媒體報導以及銀行理專 / 保險業務的推薦。

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，主計總處公布的消費者物價指數已經連續 3 年超過 2% 的通膨警戒線，物價有感上升，促使上班族追求更多元的收入，擁有兩份以上收入的上班族比例也持續增加，從 2022 年的 4 成 8 提高到 5 成 8。而居高不下的通膨也推升了上班族投資理財的熱度，也因為低利的環境，讓存款族苦哈哈，不想讓錢越存越薄，相對來說 ETF 因為選擇多樣化、資金門檻低、再加上交易標的資訊透明，可以分散個股投資的風險，促使更多上班族轉而投向股票 / ETF 的懷抱。