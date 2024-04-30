五一調查：7成上班族隨時開機待命 爆肝業前三名：科技、金融及傳播

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-30 11:24

明天就是五一勞動節，yes123 求職網進行「職場爆肝壓力指數與勞動節願望調查」，結果今 (30) 日出爐，統計指出上班族七成隨時開機待命，有 94% 下班曾手機辦公，每月變相加班 13 小時。自認工作壓力較高的業種主要有：「科技資訊」、「金融保險與會計統計」及「大眾傳播與公關廣告」。

隨著智慧型手機普及化，加上通訊軟體、社群網站的便利性，勞工朋友們在下班後，恐怕得繼續「使用手機辦公」：隨時處理上司或客戶的來電、簡訊、電子郵件！其中就有 69.7% 的人透露，目前手機狀態屬於「24 小時開機待命」。

難怪有高達九成四 (93.8%) 的上班族，「曾經」在下班後或放假時，繼續「透過手機處理公務」！因此平均透過手機，每個月大概多花 12.9 小時處理公務，等於「變相加班」。

觀察本次調查結果，yes123 求職網發言人楊宗斌表示，窮忙又「變相」無酬加班的導火線，主要來自網路時代下的產物：智慧型手機整合通訊軟體、社群、電郵系統，讓上司們隨時與員工聯絡，詢問、關切工作進度，甚至要求處理公務，結果導致「二十四小時責任制」。有時候還導致在下班後，一聽到「叮咚」的訊息提醒聲，上班族會立刻神經緊繃，甚至有莫名的恐懼感、幻聽上身。

楊宗斌並指出，由於職場「行動化」、「數位化」，伴隨而來的卻是「爆肝風險」，因此提醒老闆與主管們，想在下屬下班、休假時傳訊或去電，應該更加謹慎為之，除了留意員工的身心狀況，也該更尊重同仁們的私人時間、空間。