7成上班族要千萬以上才有安全感 幸福指數連3降至58分 為5年來新低

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-23 16:01

「四二八」國際工殤日即將到來，緊接著還有「五一」勞動節，對台灣上班族來說，自認「幸福感」有多高？總財富至少要有幾位數，才會覺得生活有「安全感」？yes123 求職網進行「龍年社畜心聲與職場幸福指數調查」，結果今天 (23 日) 出爐，顯示有 7 成上班族認為要有千萬元以上才有安全感。

到底總財富至少要有幾位數，才會覺得生活有「安全感」呢？根據 調查顯示，高達 52% 的人，覺得需要「八位數 (千萬元)」起跳；但也有 32.5% 覺得需要到「七位數 (百萬元)」；甚至有 14.7% 覺得需要到「九位數 (億元)」。

最後請勞工朋友們，衡量事業帶來的「有形財富」，以及親情、愛情與健康帶來的「無形財富」，自認目前的「職場與生活幸福指數」，平均落在 58 分，不但不及格，更低於去年的 60.6 分，已連續三年下降，創下五年新低！

綜觀此次調查結果，yes123 求職網發言人楊宗斌憂心表示，在加班文化盛行的台灣職場，工時過長所累積下來的工作疲憊感，影響身心健康，降低生活品質，忙於事業的結果，使得自己和親人相處時間減少，「無形的」人生財富匱乏。