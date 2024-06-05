中信投信5檔債券ETF加入收益平準金 00883B改月配息

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-05 15:45

中國信託投信具收益平準金機制的債券 ETF－中信優息投資級債 (00948B-TW) 已於上周完成募集，中信投信再宣布，旗下 5 檔債券 ETF 加入收益平準金機制，將可讓配息達到更穩定的效果，以合理且公平對待追求穩定配息的長期投資人，其中，00883B 將從季配息調整為月配息。

債券 ETF 近年來深受投資人青睞，國內首檔千億級、月配息機制的中信高評級公司債 (00772B-TW)，從 2023 年至今已四度追加募集額度，而同為月配息機制的中信優先金融債 (00773B-TW) 與季配息機制的中信全球電信債 (00863B-TW) 亦分別有二次及一次的追加募集額度，顯見投資人對於資產品質佳的投資等級債 ETF 需求若渴，投資熱度依舊不減。

為公平對待追求穩定配息的投資人，中國信託投信此次將旗下五檔債券 ETF 00772B、00773B、中信投資級公司債 (00862B-TW)、00863B、中信 ESG 投資級債 (00883B-TW) 於 7 月 11 日開始實施收益平準金機制，預期納入後，將可增添這五檔債券 ETF 配息的穩定性，提供投資人相對穩定的配息來源。

此外，中國信託投信亦將 00883B 的收益分配頻率，從季配息（2、5、8、11 月）修訂為月配息，以因應投資人對於現金流規劃的需求，自 7 月 11 日起實施，可留意的是因調整為月配息機制，7 月底將進行收益分配評價。

中國信託投信表示，債券 ETF 投資夯，因有創造穩定現金流的機會，近來成為投資人資產配置的重要選項，常常出現除息前夕的大量申購而導致債息被稀釋的問題，惟納入收益平準機制後，當達到收益平準金的啟動標準時，且符合實際配息率低於參考配息率，以及有稀釋配息率之虞時，即可將部分收益平準金加入該期的配息中，具有發揮平穩配息的作用。

以近來債市變化來看，隨著美國聯準會 2022 年以來快速升息下，債券價格已來到底部，且目前債券殖利率也到相對高點，吸引投資人持續透過債券 ETF 來掌握投資契機。