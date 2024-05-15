工程師曬出所得稅金額驚人 普通上班族哭哭 網嘆：比我年薪還高 

正值 5 月報稅季，薪水階級收入都要繳稅，荷包也瘦了不少，有位工程師在社群平台曬今年所得稅高達 335 萬！這名網友表示，在知名科技大廠工作十幾年，當年的小工程師不用繳還能退稅，接著到需要繳一台國產車的稅，前幾年稅金更從國產車升級成進口車，直到今年，更迎來人生稅務高峰。

不料，Po 文才短短幾天引起超過千人關注，有網友留言「哭啊！繳的稅比我年薪還高！」、還有網友自嘲「因為太窮，政府不忍收稅，還得讓政府退稅給我年終獎金，每年都在等 5 月份開獎」，也有不少身在科技業的網友表示「就算科系非電資，如小弟的產線系，靠賣肝還是有機會上 400」、「目前只有國產車等級，努力邁向進口車」，更有網友直接以適用稅率倒推原 po 薪資，應該在 1700 萬，可看出身在科技業，薪資遠遠超越多數上班族。