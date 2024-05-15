工程師曬出所得稅金額驚人 普通上班族哭哭 網嘆：比我年薪還高
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-15 18:11
正值 5 月報稅季，薪水階級收入都要繳稅，荷包也瘦了不少，有位工程師在社群平台曬今年所得稅高達 335 萬！這名網友表示，在知名科技大廠工作十幾年，當年的小工程師不用繳還能退稅，接著到需要繳一台國產車的稅，前幾年稅金更從國產車升級成進口車，直到今年，更迎來人生稅務高峰。
不料，Po 文才短短幾天引起超過千人關注，有網友留言「哭啊！繳的稅比我年薪還高！」、還有網友自嘲「因為太窮，政府不忍收稅，還得讓政府退稅給我年終獎金，每年都在等 5 月份開獎」，也有不少身在科技業的網友表示「就算科系非電資，如小弟的產線系，靠賣肝還是有機會上 400」、「目前只有國產車等級，努力邁向進口車」，更有網友直接以適用稅率倒推原 po 薪資，應該在 1700 萬，可看出身在科技業，薪資遠遠超越多數上班族。
1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，科技業除了薪資還有年終獎金、分紅，近年科技業缺才，紛紛祭出高薪搶才，即使是新鮮人，在加計獎金之後，薪資也不乏百萬之譜。調查顯示，促使上班族轉職跳槽最重要的原因就是追求更好薪資，也讓資訊科技業成為上班族最想投入的產業，根據 1111 人力銀行資料庫，目前科技業的工作機會數高達 14 萬筆，不少大企業也趁畢業季延攬新人，有意投入科技產業，可以把握這一波的徵才契機。
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