歐洲央行如期降息1碼 不對利率路徑做預先承諾

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-06 20:32

歐洲央行 (ECB) 周四 (6 日) 如期宣布降息 1 碼 (25 個基點)，為 2019 年以來首次降息，也是為七大工業國 (G7) 中第二個降息的央行。不過該行表示，未來政策仍依賴經濟數據推進，沒有預先承諾特定的利率路徑，意味著 7 月不太可能連續降息。

ECB 如期宣布降息 1 碼，但未對未來利率路徑做出任何預先承諾。(圖：ZeroHedge)

ECB 此次利率決策公布後，存款機制利率自 2023 年 9 月以來的創紀錄新高降至 3.75%，主要再融資利率為 4.25%、邊際貸款利率為 4.5%，與經濟學家預期測相符，均創下 2016 年 6 月以來首次下調。

ECB 聲明表示，歐洲央行管理委員會管理委員會決心確保通膨及時回到 2% 的中期目標。為了實現這一目標，只要有必要，就會維持足夠的政策利率。委員會將繼續採用依賴數據和逐次會議的辦法來確定適當的限制水準和期限。

值得注意的是，聲明提到其利率決策會根據即將發布的經濟和金融數據、潛在通膨動態和貨幣政策傳導力道對通膨前景的評估，委員會並沒有預先對某一特定利率路徑做出承諾

雖然 ECB 措辭顯示對下次的貨幣政策採取謹慎態度，但市場已經完全定價今年會進一步降息的消息，經濟學家預估，ECB 今年還會有兩次降息。

此外，ECB 重申計畫在今年下半年削減 1.7 兆歐元 (1.9 兆美元) 的疫情緊急債券收購計畫 (PEPP)，即將在第二季每月減持 75 億歐元的 PEPP。

上調通膨與經濟成長預期

ECB 預估 2024 年的通膨率為 2.5%、2025 年為 2.2%、2026 年為 1.9%，相較今年 3 月的預測，今、明兩年通膨率紛紛從 2.3% 與 2.0% 上調，只有 2026 年的通膨預測維持不變。

至於經濟成長方面，ECB 預估 2024 年歐元區國內生產毛額 (GDP) 成長 0.9%、2025 年為 1.4%、2026 年為 1.6%，均從今年 3 月預測的 0.6%、1.5%、1.6% 上調。

ECB 上調通膨與經濟成長預期。(圖：ZeroHedge)

該行在聲明中表示，自去年 9 月的會議以來，通膨下滑逾 2.5 個百分點，通膨展望已經明顯改善。儘管如此，但由於薪資增速加快，國內物價壓力仍強，通膨很可能在明年長期保持在目標水準之上。

專家看法

荷蘭國際銀行宏觀經濟主管 Carsten Brzeski 表示，ECB 降息周期可能在開始後不久就不得不停止，此次降息可能已耗盡的迴轉空間，因為該行自己也上調了對今年 CPI 上漲的預期，這將限制進一步降息的空間。他認為降息似乎不是因為迫不得已，只是因為可以。

倫敦首席 G10 外匯策略師 Childe—Freeman 認為，ECB 選擇不預先承諾一條特定的路徑，並上調 2024 至 25 年通膨預期，給人以鷹派的印象，有助於看漲歐元兌美元的觀點。