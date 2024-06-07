ECB鷹式降息 總裁拉加德：不能說央行正進入降息階段

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-07 00:30

歐洲央行 (ECB) 周四 (6 日) 宣布 5 年來首次降息，但同時也進一步上調通膨預期，央行聲明也表示不對利率路徑做預先承諾，ECB 總裁拉加德在貨幣政策會後的記者會重申央行聲明，這意味著 7 月連續降息的可能性不大。

拉加德表示本次決策是基於預測的可靠性，央行官員觀點幾乎一致，只有一位央行總裁反對降息。至於後續降息路徑，拉加德表示不能說 ECB 進入「在降息階段」(dialing-back phase)，未來幾個月的道路可能不太平。

有分析指出，儘管 ECB 此次決定降息 1 碼 (25 個基點)，但仍對成本壓力可能上升感到不安，因此可能會在 7 月暫停降息、9 月再採取行動，儘管拉加德並未就降息透露任何消息。

她說：「要到夏天晚些時候才會向市場傳達，我們是現在採取行動，還是在另一個時間點採取行動，不能說我們正在進入『降息』階段 (減少政策限制)。」

她還提到，後續政策需要足夠的數據來做出進一步的決定，決策和數據發布並非完全同步，降息速度和時間有不確定性。降息之路未來幾個月可能崎嶇不平且不確定崎嶇的嚴重程度。

拉加德會記者會上強調，通膨和薪資成長是關鍵，實現 2% 通膨目標的決心不容置疑。

至於通膨方面，她認為 4 月大多數核心通膨指標下降，物價壓力逐漸減小，但整體來看通膨仍居高不下，預估今年剩下時間將在當前水準上波動，然後將在 2025 年下半年逐漸降至目標水準。ECB 對未來通膨回落的信心不斷增強，削減利率是對未來通膨路徑的信心所驅使，此外極端天氣事件可能推高食品價格。

除此之外，拉加德也提到薪資的重要性。她說：「薪資問題極為重要，薪資仍以較高速度上漲，推動服務價格上漲，但薪資調整過程存在階段性特徵，勞動成本在短期內可能會波動，ECB 仍認為薪資處於下降趨勢。」

然而，但最近的數據並未支持 ECB 薪資壓力緩解的觀點，歐元區今年第一季協商薪資年增 4.7%，高於去年第四季 4.5%。