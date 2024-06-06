羅賓漢砸2億美元收購加密貨幣交易所Bitstamp 與幣安、Coinbase較勁

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-06 19:43

美國散戶股票交易軟體羅賓漢 (Robinhood Markets) 周四 (6 日) 表示，已同意以約 2 億美元現金收購加密貨幣交易所 Bitstamp。這是該公司有史以來最大的一筆交易，不僅展現其有意加速數位資產廣泛推動，也顯露在加密貨幣領域押下重注。

該公司這次收購的加密貨幣交易平台 Bitstamp 成立於 2011 年，在全球擁有 50 個有效許可證和註冊，此次的收購將讓羅賓漢與幣安、Coinbase(COIN-US) 等產業巨擘展開直接競爭。該筆交易預料在 2025 年上半年完成。

不僅如此，Bitstamp 將推動羅賓漢加密貨幣領域發展，使其成為首個機構業務。Bitstamp 的核心現貨交易所在歐洲和亞洲很受歡迎，擁有超過 85 種可交易資產，包括投資和貸款等產品。

羅賓漢加密貨幣副總裁兼總經理 Johann Kerbrat 表示：「我們在歐盟還處在起步階段，我們很高興能在該區與其他地方擴張，收購 Bitstamp 將能夠加速企業版圖發展。」

目前羅賓漢的加密業務正在快速成長，但也面臨美國監管機構的障礙。Kerbrat 說，公司打算在前進的過程中繼續與監管機構溝通。

羅賓漢的加密業務是第一季 (截至 5/31) 大幅獲利背後的推動力，但就在同一周，該公司還披露收到美國證券交易委員會 (SEC) 的「威爾斯通知」(Wells notice)。該通知暗示監管機構可能即將採取的執法行動。

市場監管機構認為，加密貨幣應被視為證券，並受其註冊規則的約束。另一方面，加密公司指責 SEC 越權。

羅賓漢是有 11 年歷史的美股交易軟體，深受散戶交易員的歡迎，該公司一直在尋求擴大其產品範圍，努力成為一家成熟的金融服務供應商。