〈COMPUTEX〉鄭平：台達電AI電源市占率過半 液冷散熱營收貢獻將快速提升

台達電 ( 2308-TW ) 今 (5) 日舉辦 2024 Computex 記者會,董事長暨執行長鄭平表示,台達電首季 AI 電源營收比重約 4-5%、市占率超過 50%,當中「DC to DC」市占率更高達 75%,隨著全球 AI 支出快速成長,將同步受惠,液冷散熱營收貢獻也將快速提升。

台達電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景補充,台達能提供 AI 資料中心提供從電網到晶片 (From Grid To Chip) 的全方位電源及散熱方案,透過減少電源傳輸路徑,可減少 AI 處理器 5-15% 的能源損耗;至於散熱方面則有高效能散熱風扇以及機櫃內 (In Rack) 冷卻液分配裝置 CDU(Coolant Distribution Unit)。