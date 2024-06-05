〈COMPUTEX〉鄭平：台達電AI電源市占率過半 液冷散熱營收貢獻將快速提升

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-05 20:41

台達電 (2308-TW) 今 (5) 日舉辦 2024 Computex 記者會，董事長暨執行長鄭平表示，台達電首季 AI 電源營收比重約 4-5%、市占率超過 50%，當中「DC to DC」市占率更高達 75%，隨著全球 AI 支出快速成長，將同步受惠，液冷散熱營收貢獻也將快速提升。

鄭平表示，根據 IDC 及彭博研調數據預估，全球生成式 AI 資本支出預計從 2022 年的 370 億美元、2024 年達 1280 億美元、2032 年預計達 1.36 兆美元，市場年均複合成長率 (CAGR) 達 43.3%，包括硬體軟體還有許多設備，都可望為台達電貢獻營收。

鄭平進一步指出，生成式 AI 最大的問題就是用電量非常高，在資料中心方面，2026 年相較 2022 年將多出 1 倍的用電量，但以資料中心的用電比重來看，只有 40% 是用在運算上，其他 60% 大部分用在散熱的解決方案及周邊能源轉換上。

台達電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景補充，台達能提供 AI 資料中心提供從電網到晶片 (From Grid To Chip) 的全方位電源及散熱方案，透過減少電源傳輸路徑，可減少 AI 處理器 5-15% 的能源損耗；至於散熱方面則有高效能散熱風扇以及機櫃內 (In Rack) 冷卻液分配裝置 CDU(Coolant Distribution Unit)。

鄭平表示，AI 電源占台達電營收比重已從去年的 2%，拉高到目前的 4-5%，散熱方面，雖然目前市場上仍以氣冷為主，但隨著液冷散熱將逐步放量，預計明年相關營收貢獻將快速提升。

此次 Computex 上，台達也展出符合第三代開放式機櫃標準（ORV3, Open Rack v3）的機架式電源，其中首次登場的 66kW 與 33kW 機架式電源，能源效率高達 97.5%，將會是下一代 AI 伺服器的主流。

在散熱方面，除了用於資料中心的 EC 節能大型風扇，台達也針對眾所矚目的液冷散熱需求，展出可升級現有氣冷資料中心的空氣輔助液體冷卻 AALC（Air-Assisted Liquid Cooling）方案，以及能同時處理數十台 100kW 以上高密度機櫃散熱需求的 CDU 液冷散熱解決方案，以應對 AI 運算產生的大量熱能。