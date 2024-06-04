〈COMPUTEX〉黃仁勳參觀台達電展區 董座鄭平秀出專為輝達設計的機架式電源

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-04 16:40

輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳，今 (4) 日赴台北國際電腦展 Computex 2024，參觀台達電 (2308-TW) 展區時，台達電董事長暨執行長鄭平也特別分享全球首次亮相、專為 NVIDIA 設計的 19 吋 (1RU) 33 kW 機架式電源。

黃仁勳除了與台達電高層合影，也在專為 NVIDIA 設計的 19 吋 (1RU) 33 kW 機架式電源親筆簽名留念，並表達感謝之意；鄭平也致贈全球最小 100 瓦等級的 Innergie C10 充電器給黃仁勳。

台達電表示，今年參展 Computex 將聚焦 AI 人工智慧，以「解密 Cloud to Edge AI」為主題，打造一座大型運算中心，展出從雲端到邊緣，涵蓋資料中心基礎設施、高效電源、散熱、關鍵被動元件，以及 AI 技術應用案例、AI PC 電源及散熱、AI 智慧安防等終端使用者設備。

因應 AI 算力大幅攀升的趨勢，台達以資料中心整體電力架構的堅強實力，以及電源與散熱管理的領先技術，提供「電網到晶片」的全方位解決方案，為 AI 資料中心及晶片打造高效的運作環境。