〈COMPUTEX〉康舒攜手旗下OmniOn 推全系列AI應用電源解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-05 11:00

電源大廠康舒 (6282-TW) 今年首度偕同 OmniOn Power (立卬)，在 Computex 2024 共同展出 AI Server、PC、NB 等相關應用電源解決方案，並針對伺服器與網通市場需求，將產品重點收斂為 CRPS、mCRPS、Slim 等幾款業界標準尺寸。

康舒董事長許介立表示，AI 應用的高度發展，開啟了電源產業新契機，電源需求不但從 3kW、5kW、8kW，甚至到更高瓦特數，更需要思考如何在提高效能的同時，亦能達到節電的目的，高功率、高效能電源是產業明確目標。

因應伺服器與網通電源的應用整合，康舒針對市場需求將產品重點收斂為 CRPS、mCRPS、Slim 等幾款業界標準尺寸，藉由高度模組化設計，將同樣的設計架構、材料垂直整合應用到不同的瓦特數，大幅縮短產品開發週期，快速反應市場需求。

其中，CRPS/mCRPS 符合伺服器 Tier 1 客戶共同制定的最新世代產品規格，並支援 AI 與 GPU 應用所需的高動態負載特性，為應用第三代半導體 (SiC/GaN) 設計，符合 80plus 最高能效等級的鈦金產品；Slim 則持續優化結構，強化風流設計，解決網通系統高背壓應用問題，應用康舒模組設計同樣為可搭載 AI/GPU 應用的鈦金產品。

同時，康舒也推出 48V 整合機櫃型解決方案，除現有的 5.5KW 模組電源以及 33KW 機櫃產品外，也將規畫 8KW 模組電源以及 48KW 機櫃解決方案，進一步將產品效率提升至 98%，因應 AI 帶來的耗能與節能的重要議題；另外，康舒也針對 AI PC/NB、Gaming NB 及工作站等，推出小型化、高效率、大瓦數電源供應器。