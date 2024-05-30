〈台達電股東會〉海英俊卸任董事長 鄭平接棒

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-30 17:18

台達電 (2308-TW) 今 (30) 日召開股東會改選董事，會後董事會推選由鄭平接任董事長、柯子興任副董事長。正平表示，擔任董事長是另一個責任的開始將全力以赴，未來會緊密地與經營團隊合作，開拓更多的商業契機。

鄭平也代表公司向海英俊致謝，25 年來對公司的策略規劃、轉型發展帶來卓越貢獻。而海英俊卸任董事長職務後仍將繼續擔任董事，將其經營與管理的豐沛經驗傳承予台達電經營團隊。

海英俊表示，自 1999 年加入台達，無論年資或是年齡都已符合退休資格，台達電長年培育領導梯隊，隨著下一階段梯隊的漸臻成熟，此時交棒應為最佳時機。

而鄭平自 2012 年接任執行長以來，規劃公司走向品牌轉型之路，從零組件供應商擴展至解決方案提供者的角色，並帶領許多重要新興業務的發展。

海英俊強調，台達電目前仍處於轉型階段，需要延續性的策略方針，鄭平熟悉內部功能與組織運作，兼任執行長職務能與經營團隊、高階主管無縫合作，共同帶領台達電持續穩健成長。

鄭平指出，台達電重大營運決策都是由經營團隊縝密討論後訂定，近年更新增 4 位執行副總裁，協助業務拓展及全球營運整合，放大綜效。