〈COMPUTEX〉研華看好邊緣AI規模化快速 明後年迎爆發成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-05 23:54

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (5) 日舉辦 COMPUTEX 記者會，產業雲暨影像科技副總經理鮑志偉表示，邊緣 AI 規模化速度非常快，預計 2025 至 2026 年將進入爆發式成長，至於邊緣生成式 AI 還需要 3-4 年驗證，預計 2029 年市場才會顯著成長。

鮑志偉表示，邊緣 AI 市場會是 AI 伺服器的上萬倍，就研華內部看到客戶使用資料，有太多的使用情境被客戶創造出來，是過去工業電腦沒有使用到的領域，且邊緣 AI 規模化速度非常快，只要垂直領域中有人開始導入，其他人不得不用、開始大量複製，規模就會起來。

鮑志偉也舉例，像是得來速以前在講 KIOSK，但隨著有業者開始導入 AI 後，其他業者也紛紛跟進使用；此外，現在工廠自動化可能 30-40%，但未來若要提升到 70%，就會大量使用邊緣 AI 去提升。

鮑志偉認為，邊緣 AI 的發展可分為四階段，首先需要藉由各國政府補助開發，導入智慧城市場域，以利規模化發展；其次是在影像、醫療等領域受到採用，第三階段則是自主移動機器人 (AMR)；最後是整體應用成熟將出現產品創新期。