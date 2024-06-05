〈富邦永續論壇〉金管會助力綠色金融 陳彥良引述「上善若水」監理與發展並進

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-05 18:32

富邦今 (5) 日攜手台大風險中心舉辦「富邦永續大未來論壇」，由金管會副主委陳彥良擔任引言人，他強調，金管會扮演金融業與上市櫃公司議合的推手，同時會監理與發展並進，「不單單只是金融檢查，說你錯了，一個棍子就下來了」；他同時引述老子名言「上善若水」，認為立法者跟政府之間，都有潛在的競爭、而不是衝突，應共同與民間協力往前、接軌國際。

陳彥良指出，面對氣候變遷，金管會肩負非常艱巨而重要的任務，首先是推動綠色金融行動方案及上市櫃永續發展路徑圖，最後則是我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖，希望金融機構及上市櫃公司，透過我們當初鼓勵的能源轉型、綠能投資、綠色商品、綠色企業的發展，彼此之間來做一個議和，陳彥良強調，我們要看的是整體供應鏈永續金融，囊括產業上下游，而不單單只是個別企業。

為什麼要接軌 IFRS？陳彥良說，目的就是「車同軌、書同文」，由歐盟制定統一的規章，我們為了接軌國際也要遵循，這樣企業才會具有可比較性、可驗證性，進入 IFRS 後，我們要全面接受永續資訊的專章，未來財務資訊及報表將完全與證券交易法接軌，裡面的虛偽隱匿或不實的部分，包括董事、發行人及相關職員等責任更要特別注意。

對於 IFRS 永續準則架構，陳彥良說明，除了一般性揭露規範 (S1) 外，S2 則是針對特定主題，另外還有產業特定議題揭露，這些都是有 TCFD 的治理、策略、風險管理、指標與目標，我們希望達到的效益就是提升台灣的國際能見度。

此外，透過永續資金的投資，就能來加速轉型，當中也要防止漂綠，其實 IFRS 會計準則已經被世界 144 個國家強制採用，因此，台灣想要打世界盃，接軌國際絕對有必要，上市櫃公司將分三階段於 2026、2027、2028 年陸續適用，須於股東會年報依 IFRS 永續準則揭露相關資訊，並與財務報告同時公告。

對於金管會的角色，陳彥良說，我們是一個協助者，雖然是金融監理機關，但也要監理與發展並進，我們不再想當一個單單的金融檢查部門，說你錯了，一個棍子就下來了，他認為，政府有責任協助產業、金融業往世界走，有更好的發展，這樣才能讓國家的實力往上。

陳彥良表示，無論是 ESG 專區、範例、宣導訓練及導入的計畫參考範例，如果主管機關手上只有錘子一種工具的話，那麼所有的問題就變成釘子，不斷地打打打、釘釘釘，但若能透過公司協定，透過硬法及軟法、宣導等多工具的推動，才有辦法達到綠色金融再往前一步。

最後，陳彥良引述老子《道德經》「上善若水，水善利萬物而不爭」，希望能達到的是大家一起向上、大家一起有利，並不是說爭取世界排名多麼前面，而是我們可以看到產業的困境、金融的困境，乃至於國家的困境，以及能源、社會、人民的部分。

陳彥良認為，立法者跟政府之間，都有潛在的競爭、而不是衝突，政府必須與民間協力往前，與國際接軌，才能達到目標，真正做到綠色金融、綠色向上，以及真正的轉型。