輝達投資AI新創公司馬不停蹄 Twelve Labs近期喜獲青睞

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-04 22:11

根據外媒周二 (4 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 聯合領導人工智慧 (AI) 新創公司 Twelve Labs 的 5,000 萬美元投資，將最新的賭注押在兩位南韓出生的工程師身上，該公司的技術是透過 AI 協助用戶快速搜尋與分析大量影片。

根據 Twelve Labs 聲明，此輪融資包括美國風險投資公司 New Enterprise Associates、Radical Ventures、Index Ventures SA、Korea Investment Partners 等現有支持者。

報導指出，這筆交易也維持輝達大力對新創公司的投資，自 2023 年以來，輝達一直在向從 Hugging Face、Cohere 到 Mistral AI 等 AI 新創公司注入資金。

總部位於美國舊金山的 Twelve Labs 獲得輝達鼎力相助，該公司提供基礎模型執行各項任務，例如打造聊天機器人或翻譯語言，不過其首要目標是讓 AI 能夠搜尋與分析影片。

據了解，Twelve Labs 由兩位南韓工程師 Jae Lee 與 Aiden Lee 分別擔任執行長和技術長領導。該公司的客乎包括在社群媒體上具影響力的名人、美國和歐洲的體育聯盟、好萊塢電影製片廠等。

這家新創公司的目標是從海量的線上內容中檢索精確的影片內容，讓搜尋變得更容易。例如，搜尋某個特定足球員慶祝得分後空翻的片段，或者是名廚戈登拉姆齊 (Gordon Ramsay) 發火的片段。

Twelve Labs 執行長兼聯合創辦人 Jae Lee 說：「在 AI 領域，影片一直是存在幾十年的問題。資訊密集且難以利用。全球近 80% 的數據的是影片數據，因此對公司來說，影片是第一語言，建立了自家的基礎技術。」

報導指出，Twelve Labs 的目標是與輝達合作，將其 Marengo 和 Pegasus 平台推向更多用戶。與其他主要處理文字的語言模型不同，該公司從影片開始訓練，有助使基於視覺的搜尋更加直觀。

該公司表示，其語言模型被媒體和娛樂、廣告、汽車和安全等行業的 3 萬多名開發人員使用，主要是應用在語義影片搜尋和生成摘要。Twelve Labs 預估，到 2024 年，其員工人數將翻一番，達到 80 人左右。