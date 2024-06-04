〈美股早盤〉美經濟成長擔憂再度浮現 主要指數開低
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-04 21:39
美股主要指數周二 (4 日) 開低，因對美國經濟體健康狀況的擔憂加劇。與此同時，投資人密切留意本周即將公布的關鍵經濟數據，以尋找經濟成長放緩程度的線索。
截稿前，道瓊工業指數跌近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.4%。
美股開盤前，主要指數期貨走跌、美國公債價格上漲，交易員等待就業和工廠訂單數據，尋找經濟狀況和利率前景的線索。
由於避險情緒盛行，美國股市承壓，因市場猜測，未來幾個數據點將顯示出更多經濟放緩的跡象。這些押注引發投資人湧向避險資產，推高美債與美元。
The Sevens Report 分析師 Tom Essaye 表示：「全球市場正以避險基調進行交易。如果數據令人失望，對成長的擔憂可能會加速早期避險資金的流動。然而，『金髮姑娘』的數據可能有助於股市在上周大幅波動後繼續穩定。 」
大宗商品方面，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 計劃早於預期向市場投放原油後，油價延續了下跌趨勢。另外銅價跌至 1 萬美元以下。
截至台北時間周二（4 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 80.59 點或 0.21%，暫報 38,490.44 點
- 那斯達克綜合指數下跌 62.17 點或 0.37%，暫報 16,766.50 點
- 標普 500 指數下跌 16.66 點或 0.32%，暫報 5,266.74 點
- 費半下跌 33.63 點或 0.65%，暫報 5,118.89 點
- 台積電 ADR 下跌 1.51% 至每股 152.61 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.359%
- 紐約輕原油下跌 1.54% 至每桶 73.08 美元
- 布蘭特原油下跌 1.47% 至每桶 77.21 美元
- 黃金下跌 0.48 至每盎司 2,357.90 美元
- 美元指數升至 104.250
焦點個股：
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.13%，至每股 194.28 美元
蘋果全球開發者大會 WWDC 將由 6 月 10 日美東時間下午 1 點 (台北時間 11 日凌晨 1 點) 的主題演講揭開序幕。外界普遍預期，蘋果在這次大會上，將會把 AI 功能全面整合入其主要硬體產品。外界預估下周將發布新一代 iOS 18 手機作業系統和 macOS 15 電腦作業系統的更新，智慧手錶、iPad 平板電腦和 Vision Pro 混合現實頭顯的作業系統應該也會融入更多 AI 功能。
波音 (BA-US) 早盤股價上漲 1.07%，至每股 186.54 美元
波音公司 (BA-US) 董事會準備做出決定，因為該公司執行長卡爾霍恩 (David Calhoun) 將於今年年底辭職。他周二表示，關於他的繼任人選將由董事會決定。卡爾霍恩在柏林出席航空會議期間表示：「董事會已準備好做出決定，他們有時間做出決定。」並補充說，他仍 會致力於幫助公司度過難關。
GameStop(GME-US) 早盤股價下跌 5%，至每股 26.60 美元
「咆哮小貓」吉爾 (Keith Gill) 是 2021 年迷因股狂潮背後的影武者，他在 GameStop 選擇權上的部位可能坐擁數千萬美元的帳面利潤，但要想實現這些獲利可能並不容易。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 4 月 JOLTS 職位空缺數預期 837 萬，前值 848.8 萬
- 美國 4 月耐久財訂單月增率修正值預期 0.7%，前值 0.7%
- 美國 4 月工廠訂單月增率預期 0.6%，前值 0.8%
華爾街分析：
富國銀行認為，美股牛市還會持續下去。以史為鑑，在過去 3 次美國總統大選期間，美股平均上漲了 41.8%。該行預估，標普 500 指數將在明年年底前創下 5,700 點的歷史新高。
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