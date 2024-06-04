〈美股早盤〉美經濟成長擔憂再度浮現 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-04 21:39

美股主要指數周二 (4 日) 開低，因對美國經濟體健康狀況的擔憂加劇。與此同時，投資人密切留意本周即將公布的關鍵經濟數據，以尋找經濟成長放緩程度的線索。

截稿前，道瓊工業指數跌近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.4%。

美股開盤前，主要指數期貨走跌、美國公債價格上漲，交易員等待就業和工廠訂單數據，尋找經濟狀況和利率前景的線索。

由於避險情緒盛行，美國股市承壓，因市場猜測，未來幾個數據點將顯示出更多經濟放緩的跡象。這些押注引發投資人湧向避險資產，推高美債與美元。

The Sevens Report 分析師 Tom Essaye 表示：「全球市場正以避險基調進行交易。如果數據令人失望，對成長的擔憂可能會加速早期避險資金的流動。然而，『金髮姑娘』的數據可能有助於股市在上周大幅波動後繼續穩定。 」

大宗商品方面，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 計劃早於預期向市場投放原油後，油價延續了下跌趨勢。另外銅價跌至 1 萬美元以下。

截至台北時間周二（4 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.13%，至每股 194.28 美元

蘋果全球開發者大會 WWDC 將由 6 月 10 日美東時間下午 1 點 (台北時間 11 日凌晨 1 點) 的主題演講揭開序幕。外界普遍預期，蘋果在這次大會上，將會把 AI 功能全面整合入其主要硬體產品。外界預估下周將發布新一代 iOS 18 手機作業系統和 macOS 15 電腦作業系統的更新，智慧手錶、iPad 平板電腦和 Vision Pro 混合現實頭顯的作業系統應該也會融入更多 AI 功能。

波音 (BA-US) 早盤股價上漲 1.07%，至每股 186.54 美元

GameStop(GME-US) 早盤股價下跌 5%，至每股 26.60 美元

「咆哮小貓」吉爾 (Keith Gill) 是 2021 年迷因股狂潮背後的影武者，他在 GameStop 選擇權上的部位可能坐擁數千萬美元的帳面利潤，但要想實現這些獲利可能並不容易。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 JOLTS 職位空缺數預期 837 萬，前值 848.8 萬

美國 4 月耐久財訂單月增率修正值預期 0.7%，前值 0.7%

美國 4 月工廠訂單月增率預期 0.6%，前值 0.8%

華爾街分析：