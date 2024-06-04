〈COMPUTEX〉聯發科首曝2奈米設計架構 黃仁勳、Rene Haas兩大咖站台

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-04 20:00

聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行今 (4) 日舉辦主題演講，首度曝光 2 奈米設計架構，同時也宣布加入基於 Arm Neoverse CSS(運算子系統) 的 Arm 全面設計 (Arm Total Design)，並找來輝達執行長黃仁勳與 Arm 執行長 Rene Haas 兩大咖幫忙站台。

蔡力行說，聯發科擁有許多內部開發的雲端 AI 客製化晶片解決方案的 IP，在雲端運算領域佔有利基性的市場定位，並且能幫助雲端廠商降低總擁有成本 (TCO)，包括 Interconnect SerDes、UCIe、D2D 及 Optical 等高速傳輸介面 IP。

蔡力行強調，聯發科在 3 奈米及接下來的 2 奈米先進製程、2.5D/3D Chiplet 先進封裝，以及 HBM 等技術方面都具堅強的開發及整合能力。

雲端服務供應商因應快速增加的 AI 訓練與推論需求，除了積極佈建資料中心，也尋求更客製化的解決方案以優化特定領域性能，並降低總擁有成本，聯發科預估，客製化 AI 雲端運算的市場規模將自去年約 76 億美元成長至 2028 年的 450 億美元，其中大多數為 AI 加速器。

聯發科認為，在雲端運算領域中最關鍵為 SerDes 技術，公司已經在 2022 年推出 112G 技術，今年更擁有市場最先進的 224G IP，未來也將持續開發 400G 及 CPO 的能力，提供客戶優異的 AI 加速器解決方案。

至於與輝達的合作，蔡力行說，聯發科將高性能運算延伸至汽車智慧座艙晶片，並與輝達合作，將自家高性能運算結合輝達在 AI 和繪圖運算的領先優勢，將進一步提升新產品的 CPU 及 AI 性能，針對大語言模型提供更低的延遲和更好的使用者體驗。

黃仁勳也看好，輝達與聯發科的合作關係對於開發汽車市場相當重要，並提到兩家公司未來在大型語言模型的訓練，及邊緣 AI 裝置等領域會有更多的合作機會。

另外，聯發科最新發表的旗艦手機晶片天機 9300 + 的 NPU AI 運算能力已達到 68 TOPS，比現今對 AI PC NPU 要求的 40TOPS 還要高。