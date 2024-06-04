日銀副總裁暗示：日元疲軟是影響升息時機因素之一

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-04 20:16

日本央行 (日銀 / BOJ) 副總裁冰見野良三 (Ryozo Himino) 周二 (4 日) 表示，央行必須對日元走勢可能對未來經濟造成的影響保持「高度警惕」。此番言論暗示日元疲軟將會是影響日銀下次升息時機的因素之一。

不過他也表示，日銀在制定貨幣政策時直接以匯率為目標是不合適的，因為還需要考慮其他因素，例如經濟和物價前景。

當被問及日本央行將如何處理其龐大的資產負債表時，冰見野良三說，日銀將做出決定，重點留意它將如何影響經濟、物價以及持續實現 2% 通膨目標的目標。

他說：「市場設定長期利率是可取的。另一方面，日銀一直深入參與債券市場，直到最近，我們的存在仍然很大。我們需要避免在市場上造成不連續性或任何意外的波動。」

這番言論凸顯日銀在允許市場力量推高長期利率，同時避免債券殖利率突然飆升所面臨的棘手平衡情形。

今年 3 月，日銀結束長達 8 年的負利率政策，也結束將長期借貸成本限制在零左右的政策，即殖利率曲線控制 (YCC)。

這項決定在某種程度上是為讓因日銀龐大存在而陷入沉寂的市場注入活力，並允許市場力量推動殖利率走勢。目前市場的焦點是，日銀是否會在 6 月 13 日至 14 日的下次政策會議上全面縮減其龐大的債券購買規模。

另一方面，日元走軟已成為日本首相岸田文雄 (Fumio Kishida) 政府的一大難題。由於日元貶值推高進口食品和燃料的價格，日本家庭的生活成本跟著水漲船高，日本政府的支持率大幅下滑。

日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 曾排除使用貨幣政策直接影響匯率走勢的可能性，但他暗示如果日元走軟推高通膨的程度超過預期，央行就有可能升息。