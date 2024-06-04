傳日銀擬最快在下周政策會議討論縮減購債規模

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-04 19:51

根據外媒周一 (4 日) 援引知情人士消息報導，日本央行 (日銀 / BOJ) 最快可能在下周的貨幣政策會議上討論縮減債券購買規模的問題。

據悉，日銀官員可能會考慮，當前每月約 6 兆日元 (合 384 億美元) 的購債規模放緩時機是否合適，以及是否需要提供更多有關前景的細節以提高可預測性。日銀下周將舉行為期兩天的貨幣政策會議並於當周周五 (14 日) 公布最新決策。

知情人士透露，有鑑於日銀無意讓債券市場參與者感到意外，因此任何調整計畫都機上循序漸進且分階段進行的。不過決策官員並未說明下一個購買水準的具體數額，外界預測日銀的下一個目標可能是 5 兆日元 (約 322 億美元)，但一切還是要等到央行官員做完市場的最後評估後才會揭曉。

雖然已有投資人預料到日銀本月會開始削減債券購買規模，然後在 7 月開始升息，但日銀改變債券購買規模並不能保證未來的貨幣政策路徑。

上述消息傳出後，日本公債一度抹去所有漲幅，而日元兌美元匯率一度升至 155 日元。

最近幾周，日本公債殖利率全面上升，基準 10 年期公債殖利率觸及 2011 年以來新高。市場人士正密切留意下周會議的結果，以了解日本央行是否會宣布新的債券購買計畫及其對日元的潛在影響。

據了解，日銀無意迅速減少購債規模，並將繼續準備在債券殖利率大幅上升的情況下在市場上採取行動。不過，知情人士透露，日銀的基本立場仍然是，原則上應該由市場來決定利率。

日銀在 3 月放棄殖利率曲線控制 (YCC) 計畫，將短期利率作為主要的貨幣政策工具。知情人士說，由於日銀不再考慮將購買日本公債作為其政策組合的一部分，央行希望以實事求是的方式進行任何調整，類似於美國聯準會 (Fed)。知情人士補充說，日銀的債券購買計畫大綱不太可能像美國央行的計畫那樣嚴格。

與此同時，日本央行副總裁冰見野良三 (Ryozo Himino) 同日談話表示，日本央行需要避免引發市場意外。他說：「要創造一個市場參與者不必太關心日本央行的環境是一項挑戰，也很困難。」他指的是直到不久前，日本央行仍在大量參與確定長期債券殖利率。

截至上月底，日銀持有的長期債券規模為 593 兆日元，占日本政府公債市場的一半以上，這一數字基本上與全球第四大經濟體的規模相當。