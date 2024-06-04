中國推進3級自駕技術 比亞迪等車商獲准上路測試

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-04 21:03

路透周二 (4 日) 報導，中國已批准首批九家汽車製造商在公共道路上測試搭載先進自動駕駛技術的車輛，這是中國加速採用自駕汽車計畫的一部分。

中國從去年 11 月開始就公布全國性計畫的指導方針，開始接受尋求大規模推出自駕車輛公司的申請。在該計畫中，測試車輛的駕駛無需操作方向盤，而汽車製造商和網約車隊營運商將負起安全責任。

工信部表示，該試驗將替更先進的自動駕駛技術的進一步商業化鋪平道路，不過沒有詳細說明。汽車製造商高層則表示，往消費者、車隊營運商銷售和使用 3 級自動駕駛汽車的目標又更近了一步。

包括華為和小鵬汽車 (9868-HK)(XPEV-US) 在內的至少 10 家汽車製造商和供應商已在中國提供二級自動駕駛功能，不過該技術仍需要駕駛手動操作方向盤。