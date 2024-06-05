AI產業蓬勃發展 思科擬斥10億美元投資新創公司
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-05 01:01
根據外媒周二 (4 日) 報導，思科計劃斥資 10 億美元投資人工智慧 (AI) 新創公司，盼能在 AI 技術領域占有更大地位。據了解，思科承諾約 2 億美元的投資，而且正在投資 Mistral AI、Scale AI Inc. 和 Cohere Inc. 等新創公司。
思科與其他矽谷巨擘一樣，絞盡腦汁搭上目前態勢正旺的 AI 熱潮。例如，微軟 (MSFT-US) 已將 AI 整合到部分產品內，包括著名的 Webex，同時還宣布與輝達 (NVDA-US) 合作，銷售基於該公司晶片的產品。
思科策略長 Mark Patterson 表示，除投資 AI 新創公司外，還打算與這些公司合作。這番言論透露思科可能會在自家產品中使用這些新創公司的技術，協助他們向企業客戶和政府機構銷售服務。
Patterson 認為 AI 正在以前所未有的速度重塑全球每一個產業，而且透露在公司即將進行的投資之後，還會有一些合作協議。思科目前已經進行 7 項相關收購和 11 項投資。
至於思科投資的公司，Mistral 是一家法國新創公司，由前 Meta Platforms(META-US) 和 GoogleDeepMind 員工創立，開發 AI 模型、Scale AI 總部位於舊金山，專注於為訓練 AI 軟體準備資料、總部位於多倫多的 Cohere 則是提供 AI 軟體可以理解文字內容並產生看似自然的回應。
截稿前，思科 (CSCO-US) 周二盤中股價上漲 0.94%，每股暫報 47.09 美元。
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