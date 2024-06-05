AI產業蓬勃發展 思科擬斥10億美元投資新創公司

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-05 01:01

根據外媒周二 (4 日) 報導，思科計劃斥資 10 億美元投資人工智慧 (AI) 新創公司，盼能在 AI 技術領域占有更大地位。據了解，思科承諾約 2 億美元的投資，而且正在投資 Mistral AI、Scale AI Inc. 和 Cohere Inc. 等新創公司。

思科與其他矽谷巨擘一樣，絞盡腦汁搭上目前態勢正旺的 AI 熱潮。例如，微軟 (MSFT-US) 已將 AI 整合到部分產品內，包括著名的 Webex，同時還宣布與輝達 (NVDA-US) 合作，銷售基於該公司晶片的產品。

思科策略長 Mark Patterson 表示，除投資 AI 新創公司外，還打算與這些公司合作。這番言論透露思科可能會在自家產品中使用這些新創公司的技術，協助他們向企業客戶和政府機構銷售服務。

Patterson 認為 AI 正在以前所未有的速度重塑全球每一個產業，而且透露在公司即將進行的投資之後，還會有一些合作協議。思科目前已經進行 7 項相關收購和 11 項投資。