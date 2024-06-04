盤後速報 - 緯穎(6669)下週(6月11日)除息42元，預估參考價2493.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:05
緯穎(6669-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利42元。
以今日(6月4日)收盤價2535.00元計算，預估參考價為2493.0元，息值合計為42.0元，股息殖利率1.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
緯穎(6669-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為資料中心產品。近5日股價下跌5.35%，集中市場加權指數下跌1.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/11
|2535.00
|42.0
|1.66%
|0.0
|2023/06/14
|1170.0
|50.0
|4.27%
|0.0
|2022/06/17
|806.0
|25.0
|3.1%
|0.0
|2021/07/23
|976.0
|32.0
|3.28%
|0.0
|2020/07/03
|844.0
|22.9988
|2.72%
|0.0
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