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鉅亨速報

盤後速報 - 緯穎(6669)下週(6月11日)除息42元，預估參考價2493.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:05

緯穎(6669-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利42元。

以今日(6月4日)收盤價2535.00元計算，預估參考價為2493.0元，息值合計為42.0元，股息殖利率1.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

緯穎(6669-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為資料中心產品。近5日股價下跌5.35%，集中市場加權指數下跌1.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/11 2535.00 42.0 1.66% 0.0
2023/06/14 1170.0 50.0 4.27% 0.0
2022/06/17 806.0 25.0 3.1% 0.0
2021/07/23 976.0 32.0 3.28% 0.0
2020/07/03 844.0 22.9988 2.72% 0.0

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