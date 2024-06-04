〈COMPUTEX〉經濟部攜手明泰、聯發科、光寶與緯穎 O-RAN基站三頻全產品線受矚目

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-04 14:44

經濟部今 (4) 日於 COMPUTEX 參展「科技研發主題館」舉行開幕，主題館匯集工研院、金屬中心、紡織所、設研院等 4 大研發單位及明泰科技 (3380-TW)、聯發科技 (2454-TW)、光寶科技 (2301-TW)、緯穎科技 (6669-TW) 四家廠商，展出近 20 項創新科技。

經濟部產業技術司邱求慧司長表示，COMPUTEX 為全球資通訊產業最重要的年度盛會之一，AI 資通訊是帶動新一波產業投資與數位轉型的關鍵基石，台灣受惠於 AI、車用電子等新興科技應用商機擴展，我半導體及資通訊產業極具競爭力。今年產業技術司以主題館方式展現近 20 項的資通訊科專研發產業化成果，希望透過此次展會，彰顯台灣堅實的科技動能與產業優勢，進一步帶動產業國際合作。

科技研發主題館裡展出包括：適用陸海空的通訊解決方案 -「O-RAN 戶外基站」，從 sub-6 GHz、毫米波到低軌衛星全部產品線功能已開發完成。在地面部分攜手明泰科技開發 sub-6GHz 高功率微基站、與光寶科技合作開發大傳輸量的毫米波基站，已切入歐美日智慧農業、智慧工廠等應用場域。在低軌衛星部分，與聯發科技合作完成全球首通 NTN 手機直連低軌衛星影音傳輸，達成海空覆蓋無死角，推進 Pre-6G 全域通訊新紀元。



其他亮點還有可即時許願的「祈福點燈互動系統」：係利用互動顯示技術，整合 Line App 訊息傳輸技術，民眾可自行上傳祈福內容，並用 AI 技術可過濾不雅訊息。此技術還可打造 3D 數位分身，2D 照片運用生成式 AI，只要 30 秒即可快速生成 3D 模型。相較目前國外最快仍需 7 分鐘，此技術將創造更多應用可能性，並已與聯嘉光電、成輝光電、方陣聯合等廠商合作。

同時，也展出 AIoT 健康管理的「非接觸式廣域生理感測技術」，已創造聯盟產業生態系，累積技術授權近千萬，可即時分析、多元穿戴，從嬰幼兒照護到寵物健康照護，跨族群多元應用。以及協助機械螺絲龍頭廠芳生全面提升競爭力的「5G AIoT 扣件解決方案」，獲得歐洲客戶公司下單機械螺絲急單生產，帶動業者生產效能提高 10％。