〈總裁救火台幣暴升〉楊金龍：有見到禿鷹進場炒匯跡象 已提出警告
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-05 19:11
台灣央行總裁楊金龍今 (5) 日召開臨時記者會，親上火線回應新台幣短短二日暴升 1 元 8 角，對於市場質疑是否有來自美國的壓力，甚至為了關稅談判而放手升，楊金龍說，「我們不會覺得是這樣子，和美國財政部彼此互相信任，不會考慮到這些」，同時提到，「有見到禿鷹炒匯跡象」。
楊金龍表示，央行基於職責會做調節，但一國的匯率還是要反應基本面，要阻升也要阻貶，是對稱的。
楊金龍強調，匯率強升並不是有來自美國關稅措施的壓力，「和美國財政部彼此互相信任，不會考慮到這些」。
另一方面，楊金龍不排除有禿鷹伺機而動，央行「有發現類似過去英國、香港被禿鷹攻擊的現象，但已有提出警告」，若一開始沒有阻止就有可能變成禿鷹，「資金進來要有進來的目的，資金停泊而不進場買股票，就有炒匯嫌疑」。
楊金龍進一步分析，金融動盪就容易出現禿鷹，如當年英國對歐元作轉換匯率時，或是 1998 年的香港，是同一批人炒匯。
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