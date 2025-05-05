台幣狂飆 賴清德親上火線5點說明 澄清台美關稅談判未觸及匯率

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-05 19:46

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受川普提出的「對等關稅」引發的連鎖效應，近期新台幣出現狂飆走升，升破 30 元大關，市場傳出匯率操縱的相關議題。總統賴清德今 (5) 日晚間以錄影方式發表的「5 點談話」，澄清匯率不實傳言， 指稱匯率波動受預期心理及外資買超台股影響，也呼籲朝野應不分政治立場，守護經濟，也強調台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題。

賴清德指出，首先這波新台幣升值主要來自市場的預期心理，台灣去年全年經濟成長率達 4.59%，創 3 年來最佳表現，今年第 1 季的概估成長率將達 5.37%，即便面臨川普提出「對等關稅」政策的衝擊，但從國際貨幣基金 (IMF) 對 2025 年各國經濟成長預測的最新修正，亞洲四小龍中，香港、韓國、新加坡皆被下修，唯獨台灣從 2.7% 上修至 2.9%，甚至優於日本的 0.6%。

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賴清德說，台灣經濟表現良好是全體台灣人民的努力打拚的扎實基礎，也顯示，雖然台灣不同產業間競爭力會受到不同程度的影響，但台灣的經濟體質仍然強韌良好，大家要對自己有信心，對台灣有信心。

第二，賴清德表示，新台幣升值與近期外資匯入買超台股有關，自 4 月 2 日美國提出對等關稅政策以來，全球股市劇烈波動，台股一度跌破 1 萬 8,000 點，但歷經幾次震盪，也逐步回升到 2 萬點以上，外資擴大買超台股，也升高近期對台幣升值的預期心理，但這也表示，即便面臨美國關稅政策挑戰，外資仍對台灣的產業深具信心。

第三，賴總統強調，儘管預期心理會影響匯率，但近期出現許多不實訊息，企圖操縱市場預期心理，遺憾看到許多政治人物，竟鎖定匯率議題炒作，導致市場被誤導與非理性的預期心理，強調「政黨可以競爭，國家不能犧牲；政黨可以競爭，人民不能犧牲。」

第四，賴清德重申，央行及行政院經貿談判辦公室都已證實過，這次台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題，台美貿易逆差主要是長年所累積而成的國際貿易分工結果，今年 2 月的統計為例，台灣出口美國的產品，近 7 成集中於在由美國買家主導的電子產品，包括 AI、資通訊、半導體跟相關產品，證明台美供應鏈之間的分工，以及供應鏈可以互利、互補。賴清德指出，雖然台灣因貿易逆差被列入美國的觀察名單，但從未被認定為匯率操縱國，既然貿易逆差與匯率無關，台美之間的談判自然不會涉及匯率，他也要請有心人士，不要再刻意散佈不實訊息。

第五，賴清德強調，台美貿易談判的關鍵時刻，執政團隊會在「確保國家利益」、「維護產業發展」，以及「絕不犧牲任何一個行業」這三大原則下，快慢有序、穩健應對，他再次呼籲，政治不應介入市場操作，甚至造成市場不理性反應。

賴清德表示，面對台美貿易談判關鍵時刻，執政團隊在「確保國家利益」、「維護產業發展」及「絕不犧牲任何一個行業」的三大原則下，快慢有序、穩健應對，期盼國人一起用理性的態度，團結的力量，因應國際經貿變局。