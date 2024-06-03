〈COMPUTEX〉基辛格：AI如同25年前網路崛起 台灣是科技業的中心
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-03 19:07
英特爾 (INTC-US) 今 (3) 晚在寒舍艾美宴請供應鏈，執行長基辛格受訪表示，台灣是科技產業的中心，除了明天將發表演講外，也很期待與各家科技大廠 CEO 交流。
基辛格指出，COMPUTEX 是每年整個產業的盛會，很榮幸來到台灣並在明天發表主題演講，期待明天與大家在舞台上度過美好的時光；外界預期，基辛格明天將展示下一代資料中心和 AI PC 處理器，與輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 與高通 (QCOM-US) 等一較高下。
基辛格說，AI 就像是 25 年前的網路一樣，每個產業都迎來轉變，每家公司都成為 AI 企業，並為每家科技公司帶來機會，英特爾與台灣的合作夥伴都看到眾多商機，也很期待能與其他家執行長交流。
供應鏈傳出，基辛格今天晚宴同樣眾星雲集，包括鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、緯穎 (6669-TW)、華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 等皆有高層出席。
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