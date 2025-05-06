search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 迅杰(6243)下週(5月13日)除息1.2元，預估參考價37.15元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 17:07


迅杰(6243-TW)下週(5月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(5月6日)收盤價38.35元計算，預估參考價為37.15元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

迅杰(6243-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計,研究,開發,製造,銷售。近5日股價上漲10.58%，集中市場加權指數上漲2.49%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/05/13 38.35 1.2 3.13% 0.0
2024/06/13 63.3 1.2 1.9% 0.0
2023/06/15 52.9 1.2 2.27% 0.0
2022/06/30 39.0 1.1735 3.01% 0.0
2011/08/05 26.65 1.65 6.19% 0.1

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數20522.59-0.05%
迅杰38.35+0.52%

延伸閱讀



    Empty