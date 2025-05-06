盤後速報 - 迅杰(6243)下週(5月13日)除息1.2元，預估參考價37.15元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 17:07
迅杰(6243-TW)下週(5月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(5月6日)收盤價38.35元計算，預估參考價為37.15元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
迅杰(6243-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計,研究,開發,製造,銷售。近5日股價上漲10.58%，集中市場加權指數上漲2.49%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/05/13
|38.35
|1.2
|3.13%
|0.0
|2024/06/13
|63.3
|1.2
|1.9%
|0.0
|2023/06/15
|52.9
|1.2
|2.27%
|0.0
|2022/06/30
|39.0
|1.1735
|3.01%
|0.0
|2011/08/05
|26.65
|1.65
|6.19%
|0.1
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