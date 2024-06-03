〈COMPUTEX〉緯穎首度展示GB200 NVL72 大秀AI與液冷技術實力

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-03 18:44

緯穎 (6669-TW) 在 COMPUTEX 首度展示與緯創 (3231-TW) 合作開發、採用先進液冷技術的輝達 (NVDA-US)GB200 NVL72 整機櫃 AI 解決方案，完整展現緯穎在 AI 與先進液冷的技術實力。

在輝達 GB200 NVL72 中，緯穎作為輝達首批搭載的合作夥伴之一，展示與緯創合作開發、採用先進液冷技術的成果。GB200 NVL72 搭載 36 個 NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip 的整機櫃解決方案，將 AI 模型的訓練和推理提升到兆級參數規模，且總體擁有成本 (TCO)) 較前一代 GPU 降低了 25 倍。

緯穎說明，未來輝達 GB200 NVL72 出貨皆為整機櫃出貨，從最初的主板設計，到最後整機櫃出貨，皆與緯創攜手合作設計，結合緯穎與緯創的雙方的 Know-How 提供一條龍的服務。

緯穎首度展示 GB200 NVL72。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

另外，輝達 MGX 部分，緯穎展出 Wiwynn GS1400A，是基於 NVIDIA MGX 的 4U AI 伺服器。 可搭載 8 張 NVIDIA H200 NVL PCIe Tensor Core GPU 卡，利用模組化的伺服器設計，將加速運算推展至各種資料中心。

散熱方面，緯穎也長期投資散熱和先進液冷技術，提供氣冷、單相 / 兩相直接式液冷 (DLC) 技術，以及單相 / 兩相浸沒式冷卻 (immersion cooling) 技術。

緯穎展示兩相浸沒式冷卻技術。(鉅亨網記者劉玟妤攝)