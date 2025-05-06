外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、國泰金 (2882-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰金 (2882-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、國泰金 (2882-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、國泰金 (2882-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
5. 外資當日 (05) 賣超的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、國泰金 (2882-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)
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