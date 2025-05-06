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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、國泰金 (2882-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰金 (2882-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、國泰金 (2882-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、國泰金 (2882-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)


5. 外資當日 (05) 賣超的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、國泰金 (2882-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)
 

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國泰金54.3-0.73%
期街口布蘭特正28.85+6.50%
復華富時不動產8.36+0.72%
國泰永續高股息20.44+0.25%
元大滬深300正214.26+1.42%

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